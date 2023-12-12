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تطوير محيط قلعة عجلون.. مخصصات حاضرة وتنفيذ غائب

12/12/2023 2:35:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عامر خطاطبة عجلون - فيما حرص مجلس محافظة عجلون على تخصيص المبالغ لتطوير البنى التحتية والساحات بمحيط قلعة عجلون، يغيب تنفيذ المشاريع لعدم إعداد الدراسات وطرح العطاءات في موعدها، ما يعني بقاء الحال على ما هو عليه وعودة المخصصات للموازنة العامة، وفق رئيس المجلس عمر المومني.
ويؤكد المومني لـ"الغد"، أن المجلس ومن خلال التواصل مع الجهات المعنية، حاول إيجاد حل للمشكلة، إلا أن شيئا لم يتحقق، مشيرا إلى أن المبالغ المرصودة لقطاع السياحة ضمن موازنة مجلس المحافظة، تبلغ قيمتها 200 ألف دينار تم توزيعها بين 100 ألف دينار لتحسين مدخل قلعة عجلون و50 ألف دينار لتطوير منطقة زقيق و50 ألف دينار تم تخصيصها للأكاديمية الملكية لحماية الطبيعة.
وأضاف المومني أنه تم تخصيص مبلغ 135 ألف دينار لقطاع الآثار بواقع 75 ألف دينار لإجراء أعمال ترميم شاملة في قلعة عجلون و25 ألف دينار لترميم كنيسة راجب و10 آلاف دينار لموقع المقاطع الأثري و25 ألف دينار لإجراء دراسات لإنشاء مبنى لمديرية آثار عجلون فوق مركز زوار عجلون.
وأشار إلى أن ما تم تخصيصه لقطاعي السياحة والآثار في موازنة مجلس محافظة عجلون للعام القادم 2024 بلغ 200 ألف دينار بواقع 100 ألف دينار لكل قطاع، مبينا أن مجلس محافظة عجلون يولي قطاع السياحة والآثار في المحافظة أهمية قصوى كون المحافظة تزخر بالمواقع السياحية والأثرية التي يزيد عددها على 250 موقعا أثريا وسياحيا.
وقال رئيس لجنة السياحة والآثار في المجلس منذر الزغول، إن المعيقات التي تواجه مشاريع مجلس المحافظة في قطاعي السياحة والآثار ونسب الإنجاز في كل قطاع تحتاج إلى الإسراع بتنفيذها، لافتا الى أن الحاجة أصبحت ماسة لمواصلة وبدء أعمال الترميم في بعض المواقع الأثرية في المحافظة وعلى رأسها زقيق والمقاطع والبدية إضافة الى القلعة مارالياس والعديد من المواقع الأخرى، مؤكدا على ضرورة تحسين مدخل قلعة عجلون الذي رصد له مبلغ 100 ألف دينار ولم ينفذ.
وأكد الزغول أن محافظة عجلون تشهد حركة سياحية كبيرة وخاصة بعد افتتاح مشروع التلفريك الأمر الذي أصبح يستدعي تحسين مدخل قلعة عجلون للتخفيف من الأزمة المرورية الخانقة التي تشهدها الطريق المؤدي للقلعة.
وزاد الزغول أنه حذر عدة مرات من بقاء الوضع الحالي لمحيط القلعة كما هو، إذ إن الطريق لا تستوعب حركة المرور المتزايدة، كما أنه لا تتوفر المواقف الكافية، مؤكدا الحاجة الماسة لتوسعة مواقف الحافلات بمحيط قلعة عجلون نظرا لتزايد أعداد زوارها العام الحالي، خصوصا وأن محطة وصول التلفريك تقع بمحيطها.
وتابع: أنه لاحظ وجود اختناقات كبيرة على الطريق المؤدي للقلعة، ما يستدعي الإسراع بتجويد الطريق، وتوسعته في بعض المواقع، داعيا وزارة السياحة والآثار إلى توفير مخصصات إضافية إلى جانب مخصصات مجلس المحافظة لتنفيذ هذه المطالب الضرورية.
ويؤكد ناشطون أنه ومع تزايد أعداد القاصدين لمحافظة عجلون لغايات التنزه بغاباتها، وزيارة المشاريع السياحية ومواقعها الأثرية، لا سيما الرئيسة كقلعة عجلون، تبرز الحاجة الملحة لتأهيل المواقف الحالية للحافلات والمركبات وإيجاد ساحات إضافية بمحيط القلعة، وتوسعتها لاستيعاب هذه الزيادة، وعدم التسبب باختناقات مرورية.
وطالب الناشط بدر الصمادي بالإسراع بمشاريع تستهدف توسعة الطريق المؤدي إلى قلعة عجلون، وعمل الساحات والمواقف الكافية لاستيعاب الأعداد الكبيرة والمتزايدة من الحافلات والمركبات القادمة إلى القلعة، محذرا من أن يتسبب الواقع الحالي بالتأثير السلبي على أعداد زوار القلعة ونفورهم من القدوم تجنبا من أن يعلقوا باختناقات مرورية.
ويرى علي القضاة أن ضيق الساحات والطريق المؤدي لقلعة عجلون سيتسبب بنفور القادمين من تكرار التجربة مرة أخرى، ما يستدعي تجويد الطريق المؤدي للقلعة وتوسعته في بعض المناطق، وإيجاد مواقف جديدة، خصوصا مع وجود محطة وصول التلفريك بجوار القلعة، مؤكدا أنهم بدأوا ملاحظة ازدحامات كبيرة خلال أيام العطل والجمعة من كل أسبوع.
ويؤكد مؤيد الصمادي أهمية هذه المطالب وضرورتها مع تزايد أعداد القادمين للقلعة وتوقع تضاعفها مع تشغيل التلفريك، لافتا ضرورة توسعة الطريق وتجويدها من منطقة مثلث الفنادق وصولا للقلعة.
من جانبه، أكد مدير سياحة المحافظة فراس الخطاطبة أن البدء بالتنفيذ يبقى مرهونا باستكمال الدراسات الفنية التي أنيطت بوزارة الأشغال، لافتا إلى أن توسعة المواقف لاستيعاب مئات الحافلات والمركبات الإضافية من المقترح أن تكون على قطعة أرض بجوار القلعة تعود ملكيتها لدائرة الآثار.
وقال إن تنوع المنتج السياحي في المحافظة، ضاعف من أعداد الزوار بشكل كبير ولافت على مدار السنة، وجعل قلعة عجلون تستقبل أعدادا كبيرة من الزوار.
يذكر أن قلعة عجلون خضعت مؤخرا لأعمال ترميم وصيانة، وتضمنت تقوية للجدران والأسقف وإعادة بناء عدد من الأدراج ومعالجة مشاكل الرطوبة وإعادة بناء أجزاء مفقودة وتبليط أرضيات، وتزويد المناطق المشرفة بحماية حواجز حديدية حفاظا على سلامة الزوار والسياح.

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