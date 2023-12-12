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التخفيضات غير المسبوقة بالعقبة.. هل تنقذ موسمها الشتوي المتعثر؟

12/12/2023 2:35:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أحمد الرواشدة العقبة - بعد توقف شبه كلي لمعظم القطاعات السياحية عن العمل في منطقة العقبة، وتراجعت نسب الإشغال الفندقي بكافة التصنيفات، تزامنا مع انخفاض قدوم السياح بنسبة قدرت بنحو 90 % من كافة معابر العقبة نتيجة للأحداث التي تمر بها المنطقة، تعتزم جميع القطاعات الإعلان عن موسم تخفيضات غير مسبوقة لفترة شهرين قد تصل نسبتها إلى 50 %.
هذا التوجه جاء بعد تدارس العديد من الخيارات والحلول من أجل مواجهة واقع لم يسبق له مثيل، وفق معنيين أكدوا لـ "الغد"، "أن بقاء الأوضاع على ما هي عليه ينذر بخسائر كبيرة للقطاع الذي يعيش حالة ركود في ذروة الموسم".
الشاهد أن ما تعيشه المنشآت العاملة بالقطاع السياحي من أوضاع وصفت بـ "الصعبة"، تأتي مع توقيت انطلاقة الموسم الشتوي المعول عليه منذ أشهر بتحريك عجلة الاقتصاد في المدينة السياحية.
ومن المقرر أن يبدأ موسم التخفيضات مع نهاية الشهر الحالي ويمتد إلى نهاية شهر شباط (فبراير) من العام المقبل، وبمشاركة 260 منشأة سياحية وتجارية ستقدم تخفيضات حقيقية لكافة الزوار ومدعومة بالشراكة ما بين سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وغرفة تجارة العقبة بعد تحليل واقعي وملموس لما يمر به القطاعان السياحي والتجاري خلال هذه الفترة من حالة ركود.
وقال نائب رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة مفوض السياحة والاقتصاد حمزة الحاج حسن إن الموسم الشتوي والذي تعتمد عليه سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة والقطاع السياحي وتجار العقبة توقف بالكامل نتيجة الأحداث التي تشهدها المنطقة لا سيما عدوان الاحتلال الصهيوني على الأهل في غزة، مؤكدا ان معظم القطاعات السياحية توقفت، كما توقف الطيران منخفض التكاليف القادم إلى مطار الملك الحسين الدولي في العقبة، وتوقفت معه ثلاث شركات إلى جانب موسم السفن السياحية الذي انخفض بنسبة 90 %، كما انخفضت نسبة زوار المبيت الى 65 % الشهر الماضي، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي نتيجة الأحداث.
وأشار الحاج حسن إلى أن المطاعم والفنادق وجميع مشغلي السياحة في العقبة لا يعتمدون فقط على 200 ألف من سكان العقبة، بل أنشأت هذه المؤسسات والمنشآت التجارية من أجل مليون سائح يزرون العقبة من كافة معابرها وهي الآن تعيش بأقل من النسب الطبيعية السنوية في اشغالها إن لم يكن بعضها توقف.
وأوضح أنه وبعد دراسة متأنية منذ بداية العدوان على الأهل في غزة وملاحظة الغاء برامج ورحلات السياحة القادمة إلى العقبة ومنطقة المثلث الذهبي، تم الاتفاق بين كافة الجهات المعنية على اطلاق موسم تخفيضات.
وسينطلق موسم تخفيضات العقبة بـ 21 الشهر الحالي ويستمر إلى تاريخ 21 شهر شباط (فبراير) من العام القادم، لا سيما وأن هناك جاذبية لمنطقة العقبة بطقسها المعتدل خلال فصل الشتاء إلى جانب أسعارها المخفضة سواء بالضربية أو الجمرك أو المنتج السياحي وبالشراكة مع شركات النقل البرية والملكية الأردنية وبأسعار تشجيعية منخفضة ومدعومة.
وسيشترك في موسم العقبة للتخفيضات أكثر من 260 منشأة موزعة على أكثر من 35 فندقا بكافة التصنيفات الفندقية بالإضافة إلى المطاعم والكافيهات ومحال تجارية، إذ ستشمل التخفيضات مختلف أشكال التجارة والنشاطات السياحية.
من جهته، قال نائب رئيس غرفة تجارة العقبة حميد الكسواني إن موسم التخفيضات هو دعم مباشر للقطاعين السياحي والتجاري اللذين يعانيان من ركود كبير جراء توقف قدوم السياح إلى العقبة، وستشهد العقبة خلال الموسم مزيدا من التخفيضات والعروض التجارية المميزة من كافة تجار المدينة، مبينا أن التخفيضات التجارية على كافة السلع والبضائع التي أطلقها تجار العقبة والتي ستساهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين المنطقة الخاصة وباقي المحافظات في إشارة إلى إمكانية استفادة صغار التجار من عروض التخفيضات في العقبة في حال جلب مزيد من السياح والزوار إلى المدينة.
وتوقع الكسواني أن مواصلة تخفيض الأسعار في المدينة ومواصلة تقديم التسهيلات للزوار وإبراز عملية التخفيضات أمام المحلات التجارية والمحافظة على الأرصفة والمرافق العامة سينعكس ايجابا على كافة مشغلي القطاع السياحي، لافتا إلى دعم غرفة تجارة العقبة لتخفيضات التجار وتقديم كافة التسهيلات لهم لمواصلة هذه العروض الإيجابية التي سيكون لها صدى واسع وانعاش القطاع التجاري في المدينة.
وتوقع أن تكون نسب التخفيضات للمحال والمؤسسات والشركات التجارية والسياحية ما بين 20 - 50 %، فيما سيتم مع نهاية الموسم، السحب على سيارتين مجمركتين مقدمتين من غرفة تجارة العقبة، في وقت يتوقع أن يزور العقبة خلال هذه الفترة 100 ألف زائر من خلال ربط موسم التخفيضات ببرنامج "أُردننا جنة".

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