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إنهاء معاناة مريضة من انقطاع النفس

12/12/2023 2:31:49 PM
(MENAFN- Al Watan) تمكن الفريق الطبي المتخصص في جراحة السمنة بمركز الأمير فيصل بن مشعل لعلاج وجراحة البدانة بمستشفى بريدة المركزي من إجراء تدخل جراحي لإنهاء معاناة مريضة في بداية العقد الرابع من العمر، تشكو من انقطاع التنفس أثناء النوم ومن السمنة المرضية المفرطة.
وأوضح تجمع القصيم الصحي أن المريضة حضرت إلى المستشفى وكانت تعاني من ألم وانقطاع في التنفس أثناء النوم وبعد مراجعة مركز جراحة السمنة وعمل الفحوصات الطبية اللازمة والتصوير بالأشعة تبين أن لديها فتقا في الحجاب الحاجز مع انزلاق جزء من المعدة إلى تجويف الصدر، وسمنة مرضية مفرطة.
وقال التجمع، إن الفريق الطبي قرر إجراء تدخل جراحي لإرجاع جزء المعدة المنزلق في تجويف الصدر إلى وضعه الطبيعي في تجويف البطن، وبعدها تم إجراء إصلاح لفتق الحجاب الحاجز، لافتاً إلى أنه تم خلال العملية التي استغرقت ساعتين وتكللت بالنجاح إجراء عملية جراحية بواسطة المنظار لتكميم المعدة، وبعدها أحيلت المريضة للقسم المختص، وبعد تماثلها للشفاء غادرت المريضة المستشفى وهي بصحة جيدة دون أي مضاعفات تذكر.
يذكر أن مركز الأمير فيصل بن مشعل لعلاج وجراحة البدانة استقبل أكثر من 4 آلاف مستفيد حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري 2023، كان منها 284 عملية جراحة تكميم، وعدد 1378 مراجعا للعيادة الاستشارية للفترة ذاتها.

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