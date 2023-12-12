إنهاء معاناة مريضة من انقطاع النفس

(MENAFN
- Al Watan) تمكن الفريق الطبي المتخصص في جراحة السمنة بمركز الأمير فيصل بن مشعل لعلاج وجراحة البدانة بمستشفى بريدة المركزي من إجراء تدخل جراحي لإنهاء معاناة مريضة في بداية العقد الرابع من العمر، تشكو من انقطاع التنفس أثناء النوم ومن السمنة المرضية المفرطة.
وأوضح تجمع القصيم الصحي أن المريضة حضرت إلى المستشفى وكانت تعاني من ألم وانقطاع في التنفس أثناء النوم وبعد مراجعة مركز جراحة السمنة وعمل الفحوصات الطبية اللازمة والتصوير بالأشعة تبين أن لديها فتقا في الحجاب الحاجز مع انزلاق جزء من المعدة إلى تجويف الصدر، وسمنة مرضية مفرطة.
وقال التجمع، إن الفريق الطبي قرر إجراء تدخل جراحي لإرجاع جزء المعدة المنزلق في تجويف الصدر إلى وضعه الطبيعي في تجويف البطن، وبعدها تم إجراء إصلاح لفتق الحجاب الحاجز، لافتاً إلى أنه تم خلال العملية التي استغرقت ساعتين وتكللت بالنجاح إجراء عملية جراحية بواسطة المنظار لتكميم المعدة، وبعدها أحيلت المريضة للقسم المختص، وبعد تماثلها للشفاء غادرت المريضة المستشفى وهي بصحة جيدة دون أي مضاعفات تذكر.
يذكر أن مركز الأمير فيصل بن مشعل لعلاج وجراحة البدانة استقبل أكثر من 4 آلاف مستفيد حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري 2023، كان منها 284 عملية جراحة تكميم، وعدد 1378 مراجعا للعيادة الاستشارية للفترة ذاتها.
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