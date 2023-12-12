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الأصدقاء أعلى مصادر المعرفة الجنسية

12/12/2023 2:31:49 PM
(MENAFN- Al Watan) أكد المستشار التربوي لعلاج سلوكيات الأطفال عيسى بو موزة، أن نتائج دراسة متخصصة في مصادر المعرفة الجنسية لجيل اليوم، موزعة على النحو التالي: 50% من الأصدقاء، 5% من الوالدين، 20% من المناهج الدراسية، ومن الإعلام 25%، موضحًا أن مشكلتنا مع التربية الجنسية الخوف من نتائجها، لافتًا إلى أن الدراسات من مختلف الثقافات، تؤكد أن التربية الجنسية في وقت مبكر تقلل من وقوع الطفل ضحية للتحرش الجنسي.
الضوابط والمعرفة
أبان بو موزة، أن التربية الجنسية تستهدف اكتساب الطفل المعلومات والاتجاهات والمعتقدات بالجنس، وإكساب تنمية مهارات وقائية لفهم وظائف أعضائه ولإحداث التوافق الجنسي لديه، وفيها: الوقاية والضوابط والمعرفة، أما المعرفة الجنسية فهي تعنى بالمعرفة فقط، بدون ضوابط، والثقافة الجنسية تعنى بالضوابط والمعرفة.
الفضول والاستكشاف
أشار إلى أن الفضول والاستكشاف واللعب الجنسي للأطفال في أعمار من 3 إلى 4 أعوام، ويلمس أعضائه لأسباب: الافتقاد للحب والعطف والاهتمام، والأرق والخمول والملل والانطواء، والفضول واستكشاف الجسم، وتوتر وقلق، ومن بين أسباب لمس الطفل لأعضائه في أعمار ما بين عام إلى عامين، هي: استكشاف، والملابس الضيقة، وحموضة البول، ومشكلات جلدية، ونظافة المنطقة، محدداً حزمة خطوات أساسية للتربية الجنسية من عمر 5 إلى 9 أعوام، وهي: تعليمه فن اختيار الصديق ومن هم المناسبين لصحبته، التأكيد على الحشمة والحياء من خلال القصص، الإجابة عن أسئلته بشكل أكثر توسعًا من قبل، تعليمه رياضات الدفاع عن النفس، عدم تركه يبيت خارج البيت، الحوار التربوي بين الطفل والمربي، تعليمه خصوصية المعانقة وأصولها، تعليمه إغلاق باب غرفته عندما يقوم بتبديل ملابسه.
مؤشرات خطيرة
50 % من الاعتداءات وقعت إما في منزل الطفل أو المعتدي
82 % من الاعتداءات حصلت في أماكن عامة يفترض أنها تكون آمنة للطفل
40 % من الأطفال لا يترددون في ذكر بياناتهم الشخصية والعائلية أثناء استخدامهم للإنترنت
95 % من المعتدين على الأطفال تعرضوا هم للتحرش في طفولتهم
80 % من متعاطي المخدرات والكحول تعرضوا للتحرش في طفولتهم
70 % من حوادث التحرش بالأطفال هم من الأقارب
95 % من المنحرفات تعرضن للاعتداء الجنسي في طفولتهن
80 % من الهاربين من منازلهم يشيرون إلى أن التحرش الجنسي عاملا أساسيا في هروبهم
78 % من السجناء تعرضوا للتحرش في طفولتهم
80 % من تعرض الأطفال للمحتوى الفاضح يكون من المكان الذي تظنه آمنًا
40 % من المراهقين الذي تتراوح أعمارهم بين 12-17 عامًا تعرضوا لمشاهد إباحية فاضحة لو لمرة واحدة
أهداف التربية الجنسية:
01- الوقاية
02- الفوارق بين الجنسين
03- إشباع حب الاستطلاع
04- وظائف الأعضاء
05- المسافة الآمنة
06- الفرق بين العيب والحرام
07- الابتعاد عن المثيرات الجنسية
08- الوقاية من العبث بالذات من أجل الإشباع الجنسي
09- التعامل مع المتحرش
10- التغيرات المتوقع حدوثها لديه
11- إيضاح أهمية الغريزة الجنسية
12- تأكيد الهوية الجنسية

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