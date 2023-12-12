مؤلفة إن بعض الرجال إثم تنفي انحيازها

(MENAFN
- Al Watan) كشفت محاضرة حديث كتاب ((إن بعض الرجال إثم))، المقامة على هامش معرض جدة للكتاب 2023، الظروف التي دعت مؤلفة الكتاب إلى جمع أبرز القصص المؤثرة الواقعة بين رجال ونساء في العالم العربي، من خلاصة تجارب واقعية لـ7 مؤلفات لنفس الكاتبة، إضافة إلى دوافع اختيارها عنوان الكتاب.
وذكرت مؤلفة كتاب ((إن بعض الرجال إثم)) اللبنانية فاتن حمود، أن علاقتها بالتأليف بدأت عندما كانت في سن العشرين، مبينة أن طقوس الكتابة لديها تتمثل في الاندماج عند بداية أول جملة في القصة، لتنهيها في فترة وجيزة، قد لا تتجاوز الشهر، معتمدة في سردها القصصي على اللغة العربية المبسطة، دون تكلف.
وأشارت حمود إلى مواجهتها كثيراً من الاتهامات التي تمحورت في انحيازها للمرأة ضد الرجل، متصدية لهذه الاتهامات بتناول عدد من الاقتباسات التي تبطل مزاعمهم على حد قولها، موضحة أنها ليست ضد الرجال؛ ولكن ضد الممارسات الخطأ من الرجال والنساء على حد سواء، وأن تسمية بعض كتبها بعناوين تثير الجدل كانت لأغراض تسويقية.
وقالت حمود: ((أستقي قصص الكتب عن طريق طرح الأسئلة على متابعي في مواقع التواصل الاجتماعي، لأجد فيضًا منها بعد عدة أيام، ثم أنتقي الأكثر واقعية، وكتابي الأخير الذي يحمل عنوان المحاضرة أنجزت جمعه في أسبوع، لأنه كان تجميعًا للقصص التي كتبتها سابقًا في المؤلفات الـ7، ومؤلفاتي تضمنت رواية واحدة)).
يذكر أن هيئة الأدب والنشر والترجمة، أطلقت، الخميس الماضي، ((معرض جدة للكتاب)) تحت شعار ((مرافئ الثقافة))، بمشاركة أكثر من ((1000)) دار نشر محلية وعربية ودولية، موزعة على ((400)) جناح، فيما سيستمر المعرض في استقبال زوّاره يوميًّا في أجواء مليئة بالأدب والثقافة والمعرفة، حتى السبت المقبل 16 ديسمبر الجاري.
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