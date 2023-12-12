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مؤلفة إن بعض الرجال إثم تنفي انحيازها

12/12/2023 2:31:48 PM
(MENAFN- Al Watan) كشفت محاضرة حديث كتاب ((إن بعض الرجال إثم))، المقامة على هامش معرض جدة للكتاب 2023، الظروف التي دعت مؤلفة الكتاب إلى جمع أبرز القصص المؤثرة الواقعة بين رجال ونساء في العالم العربي، من خلاصة تجارب واقعية لـ7 مؤلفات لنفس الكاتبة، إضافة إلى دوافع اختيارها عنوان الكتاب.
وذكرت مؤلفة كتاب ((إن بعض الرجال إثم)) اللبنانية فاتن حمود، أن علاقتها بالتأليف بدأت عندما كانت في سن العشرين، مبينة أن طقوس الكتابة لديها تتمثل في الاندماج عند بداية أول جملة في القصة، لتنهيها في فترة وجيزة، قد لا تتجاوز الشهر، معتمدة في سردها القصصي على اللغة العربية المبسطة، دون تكلف.
وأشارت حمود إلى مواجهتها كثيراً من الاتهامات التي تمحورت في انحيازها للمرأة ضد الرجل، متصدية لهذه الاتهامات بتناول عدد من الاقتباسات التي تبطل مزاعمهم على حد قولها، موضحة أنها ليست ضد الرجال؛ ولكن ضد الممارسات الخطأ من الرجال والنساء على حد سواء، وأن تسمية بعض كتبها بعناوين تثير الجدل كانت لأغراض تسويقية.
وقالت حمود: ((أستقي قصص الكتب عن طريق طرح الأسئلة على متابعي في مواقع التواصل الاجتماعي، لأجد فيضًا منها بعد عدة أيام، ثم أنتقي الأكثر واقعية، وكتابي الأخير الذي يحمل عنوان المحاضرة أنجزت جمعه في أسبوع، لأنه كان تجميعًا للقصص التي كتبتها سابقًا في المؤلفات الـ7، ومؤلفاتي تضمنت رواية واحدة)).
يذكر أن هيئة الأدب والنشر والترجمة، أطلقت، الخميس الماضي، ((معرض جدة للكتاب)) تحت شعار ((مرافئ الثقافة))، بمشاركة أكثر من ((1000)) دار نشر محلية وعربية ودولية، موزعة على ((400)) جناح، فيما سيستمر المعرض في استقبال زوّاره يوميًّا في أجواء مليئة بالأدب والثقافة والمعرفة، حتى السبت المقبل 16 ديسمبر الجاري.

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