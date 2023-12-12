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مهارات تلد من رحم المعاناة

12/12/2023 2:31:48 PM
(MENAFN- Al Watan) تعد الأسرة الداعمة والمحفزة لأفرادها خصوصًا ذوي الإعاقة، وهي جزء لا يتجزأ من برامج العلاج والتأهيل النفسي، حيث تسعى بعض الأسر لتعلم مهارات معينة انطلاقًا من إيجاد عمليات تواصل ناجحة.
قال حسين اليامي، إنه تعلم لغة الإشارة من خلال تعامله مع أقاربه من فئة الصم والبكم، ففي البداية تعلم من خلال تعاملهم مع بعضهم البعض ومن ثم استطاع فهم كثير من الحركات، ومع مرور الوقت بدأ يفهم طريقة التعامل معهم بشكل كبير جدًا، وأصبح حلقة الوصل بينهم وبين الأشخاص الطبيعيين، والآن أتقن لغة الإشارة بشكل جيد ويستخدمها في المجتمع مع فئة الصم والبكم، وأضاف أن لغة الإشارة سهلة جدًا ويتمنى مشاهدة أغلب المجتمع يتعلمها لمساعدة هذة الفئة الغالية التي من خلال تعامله معهم لاحظ امتلاكهم الذكاء والقدرة على العمل وكأنهم أشخاص طبيعيون.
جودة التواصل
أضافت أم محمد أن أختها من ذوي الإعاقة البصرية ولديها ضعف في السمع، مشيرة إلى أنه ومن باب التشارك وكسر بعض المفاهيم، حاولت وبذلت جهدا ليس باليسير لتتعلم لغة برايل حتى أتقنتها فهي تحرص على التواصل ومشاركة أختها كثيراً من الاهتمامات وهي أيضًا من شجعتها ودربتها على استخدام "العصا البيضاء"، مضيفة أنها وأسرتها حرصا على تحسين جودة التواصل، فالكفيف لا يحتاج إلى التعاطف والشفقة، بل يحتاج إلى بيئة داعمة ومحفزة تُشعره بأنه طبيعي ويمتلك قدرات ومهارات قابلة للتطوير.
موقف إنساني
أشار حسين بن سعيد وهو من سعى لتعلم أساسيات لغة الإشارة إلى أمرين أحدهما موقف إنساني لاحظ من خلاله أن أحد الموجودين من هذه الفئة مهتم لمعرفة ما يدور حوله من أحاديث، مما جعلهُ يسعى للتعرف على ثقافتهم وتعلم لغتهم، وبذلك أرسى دروبًا من الاتصال ليخبرهم أن التواصل معهم يُضفي للأحاديث متعة وأنهم ليسوا بمنأى عن المجتمع، أيضًا شاءت الأقدار أن يُرزق بطفلين من فئة الصم والبكم ومن هنا امتزجت عاطفة الأبوة برغبة الانطلاق نحو رحلة الاحتراف سعيًا للتطوير وتقديم خدمات دؤوبة في هذا المجال حتى تمكن من جني حصاد سنوات عديدة من السعي والتطوير، وأصبح مدرباً معتمداً ومترجم لغة إشارة معتمداً بوزارة الصحة.
أساليب الرعاية
أشار الأخصائي النفسي علي آل الحارث إلى أن الأسرة أول من يحتضن الأبناء ويوفر لهم سُبل وأساليب الرعاية المتوافقة مع حالاتهم واحتياجاتهم، وهناك عدد من الإرشادات النفسية التي تفيد الأسرة لمواصلة دعمهم أبناءهم من ذوي الإعاقة: أولها بناء سُبل تواصل مُجدية وتقبل الطفل كمل هو وليس كما نريد، الاعتزاز وعدم الخجل من وجود الطفل المعاق أو الشعور بالحرج، التعرف بشكلٍ دقيق على طبيعة الإعاقة التي يعاني منها وتطوراتها ومضاعفاتها ليستطيعوا التعامل معها بالأسلوب الملائم والصحيح، إشباع شعور الأمان لدى الطفل حتى بمراحل فشله أو إخطائه.

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