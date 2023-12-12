أمور تجنب حوادث السخان المميتة

(MENAFN
- Al Watan) 1- ابحث عن علامات ومؤشرات السلامة في سخانات المياه الكهربائية، مع إجراء الصيانة الدورية.
2- تأكد من صلاحية: صمام الأمان، والقاطع الكهربائي، ومنظم الحرارة، والقاطع الحراري، ومؤشر البيان، ومؤشر قياس الحرارة.
3- استئجار كهربائيين وسباكين مرخصين، لضمان السلامة في أي مبنى سكني، حيث يجب أن يتم تنفيذ الأعمال الكهربائية من قِبل عمال كهربائيين مرخصين.
4- الابتعاد عن استخدام القابس الثلاثي الأطراف. فبحسب مهندس كهربائي، عندما يرتبط الأمر بسخانات المياه الفورية، فإن الطريقة الأكثر شيوعا لتسرب الكهرباء هي من خلال استخدام قابس ثلاثي الأطراف، حيث ارتبطت عدة حوادث وفاة مرتبطة بالصعق بسخانات المياه استخدم فيها قابس ثلاثي الأطراف.
5- التخزين الآمن للسخانات، حيث من الممكن أن تنفجر سخانات المياه سيئة التخزين.
6- الابتعاد عن استخدام الأسلاك الرفيعة في إيصال السخانات، حيث تزيد من فرص الحريق (ينصح بسماكة أسلاك تصل إلى 2.5 ملم مربع).
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