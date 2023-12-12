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أمور تجنب حوادث السخان المميتة

12/12/2023 2:26:06 PM
(MENAFN- Al Watan) 1- ابحث عن علامات ومؤشرات السلامة في سخانات المياه الكهربائية، مع إجراء الصيانة الدورية.
2- تأكد من صلاحية: صمام الأمان، والقاطع الكهربائي، ومنظم الحرارة، والقاطع الحراري، ومؤشر البيان، ومؤشر قياس الحرارة.
3- استئجار كهربائيين وسباكين مرخصين، لضمان السلامة في أي مبنى سكني، حيث يجب أن يتم تنفيذ الأعمال الكهربائية من قِبل عمال كهربائيين مرخصين.
4- الابتعاد عن استخدام القابس الثلاثي الأطراف. فبحسب مهندس كهربائي، عندما يرتبط الأمر بسخانات المياه الفورية، فإن الطريقة الأكثر شيوعا لتسرب الكهرباء هي من خلال استخدام قابس ثلاثي الأطراف، حيث ارتبطت عدة حوادث وفاة مرتبطة بالصعق بسخانات المياه استخدم فيها قابس ثلاثي الأطراف.
5- التخزين الآمن للسخانات، حيث من الممكن أن تنفجر سخانات المياه سيئة التخزين.
6- الابتعاد عن استخدام الأسلاك الرفيعة في إيصال السخانات، حيث تزيد من فرص الحريق (ينصح بسماكة أسلاك تصل إلى 2.5 ملم مربع).

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