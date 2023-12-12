البهاق مرض اجتماعي

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- Al Watan) البهاق من الأمراض المعروفة منذ القدم، وتتراوح نسبة الإصابة به عالميًا من 0.5% إلى 2%، يحدث البهاق بسبب فقد الخلايا الصبغية في الجلد، وبالتالي فقد القدرة على تكوين اللون الطبيعي لأسباب مناعية غير معروفة حتى الآن، ولا يشكل البهاق خطورة على المصابين.
وتشير الأبحاث الحديثة إلى أن المصاب بالبهاق أقل عرضة للإصابة بسرطانات الجلد مقارنة بغيره، بالرغم من ذلك قد يسبب البهاق آثارًا كبيرة على المصاب به تفوق الأثار المباشرة لكثير من الأمراض الخطيرة، وتوضح الدراسات أن نسبة الإصابة بالاكتئاب والقلق مرتفعة لدى المصابين بالبهاق مقارنة بغيرهم، كذلك يزداد لديهم ضعف الثقة بالنفس.
وفي دراسة حديثة في المملكة العربية السعودية 2023 وجد الباحثون أن 30.9% من المصابين بالبهاق يعانون من الاكتئاب، يعود ذلك للمفاهيم الخاطئة عن البهاق، مثل الاعتقاد بأنه مرض معد أو ينتقل بالضرورة من الوالدين إلى أبنائهم!، في بعض الأماكن قد يعزف الرجال عن الزواج من الفتاة المصابة بالبهاق أو حتى أخواتها، حتى لو سليمات بسبب الخوف من وراثة البهاق!.
أحد المراجعين في عيادتي، شاب في العشرينيات جميل المظهر والأخلاق، ولديه وظيفة جيّدة قرر الارتباط بفتاة أحبها، وبعد الزواج اكتشفت أن لديه بقعة واحدة بيضاء في جسمه فقامت فورًا بطلب الطلاق وانفصلت عنه، مما سبب له أثرًا نفسيًا كبيرًا، البهاق مرض مُسالم وخارجي، ولا يستدعي كل هذا الضغط السلبي الذي يمارسه بعض أفراد المجتمع على المصابين به، مما يؤدي إلى عزلتهم اجتماعيًا، أو وقوعهم في بحر الأمراض النفسية.
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