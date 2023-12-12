Wednesday, 13 December 2023 12:09 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


البهاق مرض اجتماعي

12/12/2023 2:26:05 PM
(MENAFN- Al Watan) البهاق من الأمراض المعروفة منذ القدم، وتتراوح نسبة الإصابة به عالميًا من 0.5% إلى 2%، يحدث البهاق بسبب فقد الخلايا الصبغية في الجلد، وبالتالي فقد القدرة على تكوين اللون الطبيعي لأسباب مناعية غير معروفة حتى الآن، ولا يشكل البهاق خطورة على المصابين.
وتشير الأبحاث الحديثة إلى أن المصاب بالبهاق أقل عرضة للإصابة بسرطانات الجلد مقارنة بغيره، بالرغم من ذلك قد يسبب البهاق آثارًا كبيرة على المصاب به تفوق الأثار المباشرة لكثير من الأمراض الخطيرة، وتوضح الدراسات أن نسبة الإصابة بالاكتئاب والقلق مرتفعة لدى المصابين بالبهاق مقارنة بغيرهم، كذلك يزداد لديهم ضعف الثقة بالنفس.
وفي دراسة حديثة في المملكة العربية السعودية 2023 وجد الباحثون أن 30.9% من المصابين بالبهاق يعانون من الاكتئاب، يعود ذلك للمفاهيم الخاطئة عن البهاق، مثل الاعتقاد بأنه مرض معد أو ينتقل بالضرورة من الوالدين إلى أبنائهم!، في بعض الأماكن قد يعزف الرجال عن الزواج من الفتاة المصابة بالبهاق أو حتى أخواتها، حتى لو سليمات بسبب الخوف من وراثة البهاق!.
أحد المراجعين في عيادتي، شاب في العشرينيات جميل المظهر والأخلاق، ولديه وظيفة جيّدة قرر الارتباط بفتاة أحبها، وبعد الزواج اكتشفت أن لديه بقعة واحدة بيضاء في جسمه فقامت فورًا بطلب الطلاق وانفصلت عنه، مما سبب له أثرًا نفسيًا كبيرًا، البهاق مرض مُسالم وخارجي، ولا يستدعي كل هذا الضغط السلبي الذي يمارسه بعض أفراد المجتمع على المصابين به، مما يؤدي إلى عزلتهم اجتماعيًا، أو وقوعهم في بحر الأمراض النفسية.

MENAFN12122023000089011017ID1107582549

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث