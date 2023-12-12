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الهفوف مركزا لصياغة البشت الحساوي

12/12/2023 2:26:04 PM
(MENAFN- Al Watan) تنطلق، مساء غد، فعاليات مهرجان ((البشت)) الحساوي، بتنظيم من هيئة التراث، وذلك في قصر إبراهيم التاريخي في وسط مدينة الهفوف التاريخي بالأحساء، أكد الباحث في التراث غير المادي، المهندس عبدالله الشايب، أن ذلك يأتي في وقت تسعى المملكة في ملف مشترك مع دول أخرى لتسجيله باليونيسكو ضمن الثقافة غير المادية، لتوثيق المعارف الثقافية المرتبطة في البشت، الذي أصله جغرافيًا، الأحساء.
وأبان الشايب، تأتي أهمية المهرجان للحفاظ على الفن الاستثنائي في المملكة والوطن العربي، ويساعد على توفير الموارد البشرية الفنية والتسويقية وتوطين الصناعة وسلاسل الإمداد، وهو مرتبط بالهوية بكونه اللباس الرسمي، واطلاع الناشئة على المنتج كمفخرة وطنية، واختيار قصر إبراهيم التاريخي، له دلالة ورابطة تاريخية، كون مدينة الهفوف المركز الرئيس لفن صياغة البشت من جهة والاطلاع على طراز العمارة الأحسائية الإسلامية، متمثلة في عناصر التراث العمراني بالقصر، مع إبراز فن البشت، والأنشطة المصاحبة، التي لها أثر معرفي وهو التعرف على الأهمية التاريخية والاجتماعية كمظهر من مظاهر الاعتزاز، والتعرف العملي على فن الخياطة والمواد والأنواع وطرق اللباس، علاوة على إعطاء فرصة لخيارات التمايز النوعي للبشت والأسعار والمحرك الاقتصادي للبيع.
قال الشايب: إن الهفوف موقع استراتيجي، في محيط سكانه 20 مليون نسمة في المملكة ودول الخليج، وأن المجتمعات المجاورة مستهدفة في الإعلان والترويج عن البشت، كحاضرة الدمام، والرياض، والبحرين، وقطر، حينها تتزايد الاستفادة السياحية والاقتناء للبشت، والتحفيز أن يكون جزءا من الإهداءات والتذكارات، ومنها استخدام فن البشت في إنتاج الدروع وصناديق المجوهرات والأساور النسائية وغيرها.

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