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كامكو إنفست تستضيف حلقة نقاشية حول الذكاء الاصطناعي بمشاركة مديري محفظة صندوق JEDI لرأس المال المبتكر

12/12/2023 2:26:03 PM
(MENAFN- Al Watan) استضافت كامكو إنفست، شركة مالية إقليمية غير مصرفية تدير أصولاً لصالح العملاء تعد من الأكبر حجماً في المنطقة، حلقة نقاشية ركزت خلالها على تطور الذكاء الاصطناعي، بحضور كوكبة من رواد القطاع والخبراء والمستثمرين لمناقشة التأثيرات التحويلية الناجمة عن تطور الذكاء الاصطناعي وانعكاس ذلك على استراتيجيات الاستثمار المعاصرة.
شارك في الحلقة النقاشية مدراء في محفظة صندوق JEDI لرأس المال المبتكر والمتخصصون في الاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي، الذين شاركوا مع الحضور خبراتهم ورؤاهم. ومن خلال مناقشات متعمقة حول أحدث التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي، قاموا بتغطية استراتيجيات الاستثمار المبتكرة التي تساهم في رسم ملامح المشهد الديناميكي للأسواق المالية في وقتنا الحاضر.
ويستثمر صندوق JEDI لرأس المال المبتكر في قطاع الشركات الناشئة والمبتكرة في الولايات المتحدة الأمريكية وتتكون محفظة استثمارات الصندوق من شركات مميزة حققت أرباح وتدفقات نقدية منذ استحواذ الصندوق على حصص فيها، بالإضافة إلى شركات رائدة ارتفع تقييمها جراء استقطاب رؤوس أموال من خلال جولات تمويلية.
وأكد محمد فهد العثمان، رئيس تنفيذي للاستثمارات البديلة في كامكو إنفست، في كلمته الافتتاحية على أهمية الذكاء الاصطناعي ودوره في إعادة تشكيل القطاعات المختلفة بما في ذلك التعليم والبنوك والتمويل والاستثمار والرعاية الصحية وغيرها من القطاعات الأخرى.
وأستهل العثمان النقاش بإعطاء لمحة عامة عن المشهد الديناميكي والتحويلي للذكاء الاصطناعي والذي يتميز بالنمو والابتكار غير المسبوق، مؤكداً أن تقارب الذكاء الاصطناعي وتشابهه مع تقنيات مثل إنترنت الأشياء وتحليلات البيانات الضخمة يساهم في دعم عملية تطوير التطبيقات المتقدمة، بما في ذلك التحليلات التنبؤية والأنظمة الذاتية. ونوه العثمان أنه على الرغم من الفوائد الممكنة للذكاء الاصطناعي، إلا أن الوتيرة السريعة التي يتطور بها تدعو إلى التنبه من أي ممارسات غير الأخلاقية، الأمر الذي يتطلب إيجاد توازن دقيق بين الابتكار والقضايا المجتمعية. كما أشار إلى أهمية مواكبة أحدث التطورات بصفة مستمرة، وذلك نظراً لمواصلة الذكاء الاصطناعي في إعادة صياغة إمكانيات مجال التكنولوجيا وأنشطة الأعمال.
وأدار الحلقة النقاشية فهد الشارخ، الشريك العام لصندوق JEDI لرأس المال المبتكر، وباميلا فاجاتا الشريك المؤسس لشركة OpenAI والشريك العام في صندوق Pebblebed، وكيث أدامز، الشريك المؤسس لأبحاث الذكاء الاصطناعي لشركة Facebook والشريك العام في صندوق Pebblebed، وجيك زيلر، مؤسس Powerset ومستشار صندوق JEDI لرأس المال المبتكر.
وسلط الشارخ الضوء على النهج الاستراتيجي الذي يتبناه صندوق JEDI لرأس المال المبتكر والذي يتمحور حول الشراكة مع أبرز مديري صناديق رأس المال المبتكر. "واليوم يشرفنا استضافة عدد من أبرز مديري الصناديق ممن يتمتعون بسجل مهني حافل، خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي. ويتعاون هؤلاء المديرون معنا بصورة حصرية على مستوى المنطقة، مما يعكس التزامنا بتعزيز الخبرات وتأكيد التميز في مجال الاستثمارات التي تركز على الذكاء الاصطناعي."
وتعرف المشاركون على المخاطر والفرص المرتبطة بالنقص الحالي الذي يشهده مجال الحوسبة، خاصة فيما يتعلق بدراسة تأثير ذلك على المستثمرين في المراحل المبكرة. وتم تبادل الأفكار حول التغلب على التحديات والاستفادة من الفرص المتاحة في هذا المشهد المتطور.
من جهتها، ترى فاجاتا أن الذكاء الاصطناعي يعتبر منصة الحوسبة القادمة التي ستلاقي انتشاراً واسعاً، مثل الإنترنت وأجهزة الكمبيوتر التي سبقته. وشرحت أن كل شركات التكنولوجيا أصبحت في الوقت الحالي شركات ذكاء اصطناعي، وتواجه حاجة كبيرة إلى أشخاص ذوي مهارات عالية، والمزيد من القوة الحاسوبية، وكميات كبيرة من البيانات. كما اكدت ان الشركات الرابحة في هذا المجال هي تلك التي تتميز بالتفكير الإبداعي خارج حدود المألوف لمواجهة هذه التحديات، سواء كانت شركات ناشئة أو شركات عملاقة.
وساهم في إثراء النقاش طرح عدد من الأفكار المحفزة للتفكير حول الاعتبارات الإستراتيجية لتطوير واجهات برمجة التطبيقات وتطوير النماذج المخصصة، واستخدام النماذج مفتوحة المصدر. وقدم الخبراء رؤى قيمة حول اختيار النهج الأكثر فعالية في سياق الاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي.
واستعرض آدامز رحلته الاستثمارية في مجال الذكاء الاصطناعي الديناميكي الذي تم إثراؤه بشكل كبير من خلال التعاون مع صندوق JEDI لرأس المال المبتكر، مؤكداً أن المثابرة والحكمة والدعم المتواصل كانت من العوامل الجوهرية التي ساهمت في تعزيز الأداء. وسلط الضوء على المغزى الحقيقي للذكاء الاصطناعي والذي لا يقتصر فقط على قدرته على احداث تغييرات جذرية على القطاعات المختلفة والعمل على تطوير التقنيات، بل يمتد ليشمل قدراته البالغة على تعزيز وتحسين الإمكانات البشرية.
وفي معرض تناول مسألة ما إذا كانت "الشركات القائمة" هي التي ترجح كفتها دائماً، تباحث المشاركون في الاوضاع والقطاعات التي تتمتع فيها الشركات الناشئة بميزة تنافسية. وتمت مشاركة رؤى قيمة حول التفاعل الديناميكي بين الشركات الراسخة مقارنة بالشركات الناشئة.
كما تناولت الحلقة النقاشية موضوع الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في استثمارات رأس المال المبتكر، مع التركيز على التداخل والتقاطع بين علوم البيانات الأساسية وتقنيات الذكاء الاصطناعي المعاصرة. وقد تم استكشاف جانبين رئيسيين هما تحديداً، أولاً: الاستفادة من البيانات لتحديد المراكز الاستثمارية للمحافظ المالية. ثانياً: الاستفادة من البيانات لتحديد الفرص الاستثمارية واقتناصها. كما تمت مناقشة التحديات التي تواجهها الشركات في مراحلها المبكرة للحصول على استثمارات، مما طرح على طاولة النقاش منظوراً دقيقاً للوضع التنافسي على مستوى القطاع.
وأعرب زيلر عن سعادته للاستثمار في العديد من الشركات الواعدة في مجال الذكاء الاصطناعي الناشئ بالشراكة مع صندوق JEDI لرأس المال المبتكر مؤكداً قدرات الذكاء الاصطناعي على أن يفسح المجال لاستكشاف آفاق جديدة للابتكار وصياغة مستقبل ملئ بالإمكانات.
واختتم العثمان أعمال الحلقة النقاشية بالتأكيد على حرص كامكو إنفست على توفير أفضل الفرص الاستثمارية لعملائها، خاصة في مختلف فئات الأصول مثل الاستثمار في الشركات الناشئة والمبتكرة وقطاعات مثل قطاع الذكاء الاصطناعي. وتتماشى جهود الشركة الدؤوبة لإقامة فعاليات نقاشية مع أهدافها المتمثلة في تزويد المستثمرين برؤى قيمة من منظور عدد من المتخصصين، وتسليط الضوء على الفرص المختلفة المتوافرة في المشهد الاستثماري المعاصر.

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