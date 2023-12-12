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رئاسة هيئة الأمر بالمعروف تتابع ما يتم نشره وتداوله لبعض من يدعي الرقية الشرعية وتحذر من باعة الوهم

12/12/2023 2:26:01 PM
(MENAFN- Al Watan) في بيان صدر عن الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ أوضح المتحدث الرسمي تركي بن عبدالله الشليل، أن الرئاسة العامة تتابع ما يتم نشره وتداوله، لبعض من يدعي الرقية الشرعية، مبيناً خطورة استغلال الرقية بما يخالف المنهج الشرعي، وابتداع أفعال أو أقوال لم يثبت بها دليل شرعي، كاستحداث رقية معينة وتسميتها بأسماء ليس عليها دليل، أو الجزم بإصابة شخص بالسحر أو العين، وغير ذلك مما يخالف ما جاء في الكتاب والسنة.
وأوضح الشليل أن الرئاسة العامة وفق اختصاصاتها النظامية والتنسيق القائم مع الجهات المعنية، تتخذ الإجراء النظامي في حق مثل هؤلاء.
كما أكد الشليل في هذا الصدد على ما ذكره العلماء في الرقية الشرعية، من وجوب أن تكون بكلام الله تعالى، وما صح وثبت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الأصل أن يرقي المسلم نفسه وأهله، فهي من جنس الدعاء، ودعاء المريض لنفسه وأهله أرجى في القبول.
وحذر الشليل من باعة الوهم الذين يتاجرون بأمراض الناس وآلامهم، ويستغلون الرقية للتكسب والتجارة.
يذكر أن لرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند مؤلفاً مختصراً بعنوان (الرُّقية الشرعية)، يمكن تحميله والاطلاع عليه عبر بوابة الرئاسة العامة الإلكترونية.

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