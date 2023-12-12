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إصدار قرار بتوطين وظائف مبيعات المنتجات التأمينية

12/12/2023 2:26:01 PM
(MENAFN- Al Watan) أصدرت هيئة التأمين قراراً بتوطين كافة وظائف مبيعات المنتجات التأمينية اعتبار من 15 ابريل 2024 وذلك من منطلق دعم وتعزيز فاعلية قطاع التأمين وسعياً لدعم وتمكين الكفاءات والقدرات الوطنية في قطاع التأمين.
ويأتي ذلك استناداً للاختصاصات والصلاحيات الممنوحة للهيئة بتنظيم أعمال التأمين في المملكة والإشراف والرقابة عليه بموجب تنظيم هيئة التأمين الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (85) وتاريخ 1445/01/28 هـ. ونص القرار على عدم منح العاملين غير المختصين في المبيعات أي عمولات تتعلق بالمبيعات كما ستقوم هيئة التأمين بمتابعة تطبيق قرار التوطين من تاريخ صدور القرار وصولاً إلى نسبة التوطين المستهدفة وذلك من منطلق الأدوار الإشرافية والرقابية على قطاع التأمين.
ومن المتوقع أن سيكون لقرار توطين قطاع المبيعات أثر كبير ليس على القطاع فحسب بل وعلى إجمالي نسب التوطين في المملكة، وهذا من شأنه أن يُسهم في تطوير الكفاءات الوطنية المتخصصة والمهتمة بقطاع التأمين وتحسين الأداء العام ورفع جودة الخدمات المقدمة.

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