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النيابة العامة تأمر بالقبض على شخص ظهر في مقطع فيديو وهو يطلق النار على حيوان

12/12/2023 2:26:00 PM
(MENAFN- Al Watan) بناء على ماتم رصده من قبل مركز الرصد النيابي من انتشار محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي "مقطع فيديو" يُظهر قيام شخص بإطلاق النار على حيوان، فقد صدر أمر النيابة العامة بالقبض عليه وإحالته للتحقيق ، وإشعار الجهة المختصة للتحقق من السلامة الجسدية والنفسية للطفل المتواجد في مسرح الجريمة.
وتشدد النيابة العامة على حظر أي سلوك من شأنه انتهاك أحكام السلامة العامة أو استخدام الأسلحة بالمخالفة لأحكام النظام، وإيذاء الأطفال بتعريضهم لمشاهد إجرامية، أو تعذيب الحيوانات، وأنها لن تتوانى في تحريك الدعاوى الجزائية المشددة بحق من يرتكب أي من ذلك وسيتم إحالته للمحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات المقررة في ذلك.

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