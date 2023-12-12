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جدة تكتسي البنفسجي

12/12/2023 2:26:00 PM
(MENAFN- Al Watan) اكتست جدة بألوان شعار بطولة كأس للعالم للأندية 2023، وباللون البنفسجي، الذي يتماهى مع لون صحارى المملكة وهِضابها في فصل الربيع، عندما تتزيّن بلون زهرة الخزامى، ونباتات أخرى مثل العيهلان والريحان، والتي تُشكّل في مجموعها غطاءً طبيعياً بلون بنفسجي، يعكس ترحيبَ أرض المملكة بعابريها، وكرمها الذي يتماثل مع كرم أهلها، من خلال لون الطبيعة المِعطاءة وهي تعيش في أزهى

ويعكس اللون البنفسجي الذي ارتدته شوارع العروس ومطار الملك عبدالعزيز الدولي ومنطقة البلد التاريخية ومعالم المدينة الرئيسية احتفاء بتنظيم كأس العام للأندية خلال الفترة الممتدة (12 - 22) ديسمبر الجاري، حالة التجدد والنمو والنهضة التي تعيشها السعودية في ظل رؤية 2030 المُلهمة، من حيث التجدد المستمر، والاعتزاز المتنامي بجذور التاريخ والهوية والحضارة، والاحتفاء بمدلولات الثقافة التي تتجسّد في الأرض والإنسان والزمن، ويحضر فيها اللون البنفسجي بوصفه جزءاً مهماً ينعكس بوضوح في الامتداد الطبيعي لأرضها، ومُعبّراً عن كرمها وعطائها المتدفق منذ

وجاء اختيار ((اللون البنفسجي))، اللون الأساسي لشعار كأس العالم للأندية بنسختها العشرين، والتي تشارك فيها سبعة أندية من نخبة أندية قارات العالم، وبالتزامن مع هذه الحلة، التي تضفي بعداً ثقافياً وفنياً وتحتفي بالهوية

واختار الاتحاد السعودي لكرة القدم والاتحاد الدولي لكرة القدم، قط الرمال ((هدَّاف))، المستوحاة من قط الرمال السعودي قيم الروح التنافسية في عالم كرة القدم ليكون التميمة الرسمية لكأس العالم للأندية FIFA السعودية 2023TM️، كما يعكس الشغف الذي يبديه حُب وولاء الشعب السعودي تجاه المستديرة منذ عقودٍ من الزمن، ومجسداً الروح الرياضية ومبدأ أن كرة القدم هي للجميع ولكافة الخلفيات

إلى ذلك، تشارك في البطولة الأندية الفائزة بالبطولات الأعلى تصنيفاً في الاتحادات القارية وممثل البلد المضيف، حيث يشارك كلٌ من الاتحاد السعودي، ومانشستر سيتي الإنجليزي، وأوراوا ريدز الياباني، والأهلي المصري، وكلوب ليون المكسيكي، وأوكلاند سيتي النيوزلندي، وفلومينينزي البرازيلي، وتقام المباريات على ملعبي مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة) ومدينة الأمير عبدالله

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