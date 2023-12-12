جدة تكتسي البنفسجي

(MENAFN
- Al Watan) اكتست جدة بألوان شعار بطولة كأس للعالم للأندية 2023، وباللون البنفسجي، الذي يتماهى مع لون صحارى المملكة وهِضابها في فصل الربيع، عندما تتزيّن بلون زهرة الخزامى، ونباتات أخرى مثل العيهلان والريحان، والتي تُشكّل في مجموعها غطاءً طبيعياً بلون بنفسجي، يعكس ترحيبَ أرض المملكة بعابريها، وكرمها الذي يتماثل مع كرم أهلها، من خلال لون الطبيعة المِعطاءة وهي تعيش في أزهى
ويعكس اللون البنفسجي الذي ارتدته شوارع العروس ومطار الملك عبدالعزيز الدولي ومنطقة البلد التاريخية ومعالم المدينة الرئيسية احتفاء بتنظيم كأس العام للأندية خلال الفترة الممتدة (12 - 22) ديسمبر الجاري، حالة التجدد والنمو والنهضة التي تعيشها السعودية في ظل رؤية 2030 المُلهمة، من حيث التجدد المستمر، والاعتزاز المتنامي بجذور التاريخ والهوية والحضارة، والاحتفاء بمدلولات الثقافة التي تتجسّد في الأرض والإنسان والزمن، ويحضر فيها اللون البنفسجي بوصفه جزءاً مهماً ينعكس بوضوح في الامتداد الطبيعي لأرضها، ومُعبّراً عن كرمها وعطائها المتدفق منذ
وجاء اختيار ((اللون البنفسجي))، اللون الأساسي لشعار كأس العالم للأندية بنسختها العشرين، والتي تشارك فيها سبعة أندية من نخبة أندية قارات العالم، وبالتزامن مع هذه الحلة، التي تضفي بعداً ثقافياً وفنياً وتحتفي بالهوية
واختار الاتحاد السعودي لكرة القدم والاتحاد الدولي لكرة القدم، قط الرمال ((هدَّاف))، المستوحاة من قط الرمال السعودي قيم الروح التنافسية في عالم كرة القدم ليكون التميمة الرسمية لكأس العالم للأندية FIFA السعودية 2023TM️، كما يعكس الشغف الذي يبديه حُب وولاء الشعب السعودي تجاه المستديرة منذ عقودٍ من الزمن، ومجسداً الروح الرياضية ومبدأ أن كرة القدم هي للجميع ولكافة الخلفيات
إلى ذلك، تشارك في البطولة الأندية الفائزة بالبطولات الأعلى تصنيفاً في الاتحادات القارية وممثل البلد المضيف، حيث يشارك كلٌ من الاتحاد السعودي، ومانشستر سيتي الإنجليزي، وأوراوا ريدز الياباني، والأهلي المصري، وكلوب ليون المكسيكي، وأوكلاند سيتي النيوزلندي، وفلومينينزي البرازيلي، وتقام المباريات على ملعبي مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة) ومدينة الأمير عبدالله
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