بريطانيا تُثمّن ‏الجهود السعودية للمضي قدماً في عملية ‏السلام باليمن

(MENAFN
- Al Watan) ثمنت السفيرة البريطانية لدى اليمن عبدة شريف، الجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان للمضي قدماً في عملية السلام.
وأوضحت في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، أن الجزء الحاسم من الرحلة نحو السلام يتمثل في الحوار اليمني اليمني، داعية إلى أن يكون الشعب اليمني قادراً على تحديد مستقبل أمته. وأكدت دعم المملكة المتحدة إلى جانب الشركاء الدوليين، للمبعوث الخاص للأمم المتحدة هانز غروندبيرغ في هذا المسعى الحيوي.
MENAFN12122023000089011017ID1107582537
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.