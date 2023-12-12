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بريطانيا تُثمّن ‏الجهود السعودية للمضي قدماً في عملية ‏السلام باليمن

12/12/2023 2:25:58 PM
(MENAFN- Al Watan) ثمنت السفيرة البريطانية لدى اليمن عبدة شريف، ‏الجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة العربية ‏السعودية وسلطنة عُمان للمضي قدماً في عملية ‏السلام.
وأوضحت في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية ‏الرسمية (سبأ)، أن الجزء الحاسم من الرحلة نحو ‏السلام يتمثل في الحوار اليمني اليمني، داعية إلى أن ‏يكون الشعب اليمني قادراً على تحديد مستقبل أمته.‏ وأكدت دعم المملكة المتحدة إلى جانب ‏الشركاء الدوليين، للمبعوث الخاص للأمم المتحدة ‏هانز غروندبيرغ في هذا المسعى الحيوي.‏

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