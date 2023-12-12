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اليوم الأخير من عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024

12/12/2023 2:25:58 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، اليوم الثلاثاء، عن انتظام عملية التصويت في اليوم الثالث والأخير من الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، في جميع اللجان الانتخابية، مُؤكدة على الإقبال الكثيف من الناخبين على المقار بكل المحافظات المصرية.
و أكد مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، ورئيس غرفة عمليات الهيئة، المستشار أحمد بنداري في مؤتمر صحفي، نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الاقتراع داخل اللجان الانتخابية يسير بشكلٍ جيدٍ ولا توجد أي معوقات تؤثر على سير العملية الانتخابية، لافتًا إلى تواصل الهيئة مع جميع الجهات؛ لتسهيل إدلاء الناخبين بأصواتهم.
وأعرب عن استمرار الهيئة في العمل؛ لتمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المصرية، ومُتابعة العملية الانتخابية على مدار اليوم، حتى غلق الصناديق وبدء الفرز، ودعا الناخبين للمشاركة بكثافة في التصويت بالانتخابات.
وأشار إلى أن اللجان فتحت أبوابها في مواعيدها في تمام الساعة التاسعة صباحًا، عدا لجنة في حي الوراق بمحافظة الجيزة المصرية؛ بسبب تعرض القاضي المُشرف على اللجنة لحادث، وانتظم العمل بها في 10.20 صباحًا، كما تأخر فتح لجنة في منيا القمح بمحافظة الشرقية وانتظم العمل بها.
وأجرت غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، عبر تقنية الفيديو كونفرانس لقاءات مع عدد من رؤساء اللجان العامة الذين يمثلون رؤساء المحاكم الابتدائية والمشرفين على اللجان الفرعية، وذلك في إطار متابعة اليوم الثالث من أيام التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024.
وتُجرى الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

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