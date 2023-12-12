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مشروبات تقلل فوائد البيض

12/12/2023 2:25:58 PM
(MENAFN- Al Watan) حذر خبراء تغذية من أن تناول البيض والقهوة أو الشاي في الوقت نفسه يمكن أن يكون له آثار سيئة، ‏ويخلق عددًا من المشاكل الصحية.‏
وأوضحوا أن كلا من البيض والقهوة لهما فوائد صحية، لكن عند مزجهما معًا لا يمكن أن يلغي كل منهما الآخر فحسب، وإنما يسببان معاناة من الألم والجفاف.
وتقول اختصاصية التغذية، بريا بانسال: ((للبيض والقهوة فوائد فردية، ويمكن الاستمتاع بهما كجزء من وجبة إفطار متوازنة، فالبيض مصدر قوي للبروتين والدهون الصحية والفيتامينات والمعادن، بينما تشتهر القهوة بمحتواها العالي من الكافيين، الذي يعطي تأثيرات محفزة))، وفقًا لموقع (Times Now News).
وتوضح بانسال أن ((القهوة تحتوي على مادة العفص والبوليفينول، اللتين من الممكن أن تعيقا امتصاص الحديد والكالسيوم الموجود في البيض)).

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