هلام يشفي الجروح بسرعة فائقة

(MENAFN
- Al Watan) طور علماء من معهد أبحاث أمراض الغدد الليمفاوية السريرية والتجريبية ((NIIKEL)) (فرع من معهد علم الخلايا وعلم الوراثة SB RAS) هلاما مضادا للبكتيريا، للشفاء السريع للجروح، بما في ذلك جروح الطلقات النارية والشظايا.
وقال بافيل مادونوف، رئيس قسم الصيدلة التجريبية في ((NIIKEL)): ((لقد طور الباحثون نموذجًا أوليًا لدواء يعتمد على محاكي الببتيدومي المضاد للبكتيريا، وهلام بوليمر خاملا، لعلاج الآفات المعدية في الجلد والأنسجة تحت الجلد. المنتج يدمر بشكل فعال البكتيريا المسببة للأمراض، ويعزز التئام الجروح بشكل أسرع)).
وأوضح مادونوف أن العلماء أدخلوا المحاكاة الببتيدية الاصطناعية المضادة للميكروبات ((KAMP-1)) في الجل (مكون مضاد للبكتيريا يصعب على الكائنات الحية الدقيقة تطوير مقاومته).
وتابع مادونوف: ((مبدأ عمل محاكي الببتيد المضاد للبكتيريا هو أنه يلتصق بغشاء البكتيريا ويؤدي إلى موتها. محاكاة الببتيد المضادة للميكروبات فعالة ضد مسببات الأمراض المختلفة)).
وأظهرت الدراسات أن الجل الذي يحتوي على محاكي الببتيد يوفر تعقيمًا مضادًا للبكتيريا على سطح الجرح، وفي الطبقات المجاورة من الأدمة دون امتصاص كبير في مجرى الدم، وبالتالي يمكن أن يكون هذا الجل المضاد للميكروبات مطلوبًا في الجراحة وعلاج الآفات الجلدية المعدية.
MENAFN12122023000089011017ID1107582534
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.