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هلام يشفي الجروح بسرعة فائقة

12/12/2023 2:25:57 PM
(MENAFN- Al Watan) طور علماء من معهد أبحاث أمراض الغدد الليمفاوية السريرية والتجريبية ((NIIKEL)) (فرع من معهد علم الخلايا وعلم الوراثة SB RAS) هلاما مضادا للبكتيريا، للشفاء السريع للجروح، بما في ذلك جروح الطلقات النارية والشظايا.
وقال بافيل مادونوف، رئيس قسم الصيدلة التجريبية في ((NIIKEL)): ((لقد طور الباحثون نموذجًا أوليًا لدواء يعتمد على محاكي الببتيدومي المضاد للبكتيريا، وهلام بوليمر خاملا، لعلاج الآفات المعدية في الجلد والأنسجة تحت الجلد. المنتج يدمر بشكل فعال البكتيريا المسببة للأمراض، ويعزز التئام الجروح بشكل أسرع)).
وأوضح مادونوف أن العلماء أدخلوا المحاكاة الببتيدية الاصطناعية المضادة للميكروبات ((KAMP-1)) في الجل (مكون مضاد للبكتيريا يصعب على الكائنات الحية الدقيقة تطوير مقاومته).
وتابع مادونوف: ((مبدأ عمل محاكي الببتيد المضاد للبكتيريا هو أنه يلتصق بغشاء البكتيريا ويؤدي إلى موتها. محاكاة الببتيد المضادة للميكروبات فعالة ضد مسببات الأمراض المختلفة)).
وأظهرت الدراسات أن الجل الذي يحتوي على محاكي الببتيد يوفر تعقيمًا مضادًا للبكتيريا على سطح الجرح، وفي الطبقات المجاورة من الأدمة دون امتصاص كبير في مجرى الدم، وبالتالي يمكن أن يكون هذا الجل المضاد للميكروبات مطلوبًا في الجراحة وعلاج الآفات الجلدية المعدية.

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