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اتفاق مؤقت بين الكونغو والجماعات المتمردة

12/12/2023 2:25:57 PM
(MENAFN- Al Watan) تشهد الكونغو وحدود رواندا صراعات عنيفة منذ عقود وتتقاتل الجماعات المسلحة إما للسيطرة على الموارد المعدنية أو للدفاع عن مجتمعاتها، لذا اتفقت قوات الأمن الكونغولية والجماعات المتمردة على وقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة لتهدئة التوترات في المنطقة الشرقية من البلاد بالقرب من الحدود مع رواندا، بحسب ما أعلن البيت الأبيض قبل أيام قليلة من الانتخابات الرئاسية في الكونغو.
وقالت أدريان واتسون، المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، في بيان، إن الاتفاق حظي بدعم كل من الكونغو ورواندا.
وأضافت أن الاتفاق يشمل انسحاب القوات التي تحتل منطقة موشاكي والطريق RP1030 شرقي الكونغو. وأبرز هذه الجماعات هي جماعة M23 المتمردة التي لها صلات برواندا.
حماية المدنيين
ولم تعلق الكونغو ولا رواندا علنًا على وقف إطلاق النار، الذي قال البيت الأبيض، إنه سيساعد أيضًا في ((تعزيز تنفيذ تدابير بناء الثقة لحماية المدنيين)) بينما تستعد الكونغو للانتخابات الرئاسية في 20 ديسمبر.
وأضاف البيان أن ((الحكومة الأمريكية ستستخدم مواردها الاستخباراتية والدبلوماسية لمراقبة أنشطة القوات المسلحة والجماعات المسلحة غير الحكومية خلال وقف إطلاق النار)).
وبرزت حركة 23 مارس إلى الساحة قبل عشر سنوات عندما سيطر مقاتلوها على جوما، أكبر مدينة في شرق الكونغو على الحدود مع رواندا. وكثيرا ما ألقى الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسكيدي باللوم على رواندا في زعزعة استقرار الكونغو من خلال دعم المتمردين. وربط خبراء الأمم المتحدة بين المتمردين والقوات الرواندية، لكن رواندا تنفي ذلك.
وكان تشيسيكيدي، الذي يسعى لإعادة انتخابه بينما يواجه عدة مرشحين آخرين، قد قال في وقت سابق، إن المناطق التي يسيطر عليها المتمردون قد لا تشارك في الانتخابات لأسباب أمنية.
وحذر كبير مسؤولي الأمم المتحدة في الكونغو من تصاعد التوترات بين الكونغو ورواندا، مما يزيد من خطر المواجهة العسكرية. وتصر حكومة الكونغو أيضًا على انسحاب قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وقوات حفظ السلام الإقليمية من المنطقة، قائلة إنها غير فعالة، وقد بدأ بعضها في مغادرة البلاد

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