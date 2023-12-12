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زيارة زيلينسكي إلى الكابيتول تكشف مخاوف وقف التمويل

12/12/2023 2:25:57 PM
(MENAFN- Al Watan) يقوم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي زار واشنطن قبل أشهر فقط في سبتمبر عندما تم النظر في حزمة المساعدات لأول مرة، برحلته الثالثة إلى مبنى الكابيتول منذ اندلاع الحرب في فبراير 2022.
حيث دخل الغزو الروسي لأوكرانيا عامه الثالث وتوقف التمويل الأمريكي، وتأتي زيارته في الوقت الذي يتعرض فيه طلب الرئيس جو بايدن للحصول على حزمة مساعدات أمريكية إضافية بقيمة 110 مليارات دولار لأوكرانيا، واحتياجات الأمن القومي الأخرى لخطر الانهيار في الكونجرس. ويصر الجمهوريون على تغييرات صارمة في أمن الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، وهو ما يصفه الديمقراطيون بأنه صارم مقابل المساعدات الخارجية.
وقال البيت الأبيض إن الوقت مناسب لزيارة زيلينسكي إلى واشنطن، حيث يحث بايدن المشرعين على الموافقة على حزمة المساعدات قبل عطلة نهاية العام. لكن لم تظهر بوادر للموافقة.
معلومات استخباراتية
ويجتمع زيلينسكي بشكل خاص مع أعضاء مجلس الشيوخ ورئيس مجلس النواب الجديد مايك جونسون، ثم يتحدث مع بايدن في البيت الأبيض، في حين أشار البيت الأبيض إلى معلومات استخباراتية تم رفع السرية عنها حديثًا تظهر أن أوكرانيا ألحقت خسائر فادحة بروسيا في القتال الأخير على طول محور أفدييفكا-نوفوبافليفكا – بما في ذلك 13000 ضحية، وأكثر من 220 خسارة للمركبات القتالية. وكان المعقل الأوكراني في شرق البلاد المحتل جزئيا مركزا لبعض من أعنف المعارك في الأسابيع الأخيرة.
عزم واستمرار
وقد قرر مسؤولو المخابرات الأمريكية أن الروس يعتقدون أنهم إذا تمكنوا من تحقيق مأزق عسكري خلال فصل الشتاء فإن ذلك سوف يستنزف الدعم الغربي لأوكرانيا ويمنح روسيا الأفضلية في نهاية المطاف، على الرغم من حقيقة أن الروس تكبدوا خسائر فادحة وتباطأوا بسبب النقص المستمر في الإمدادات العسكرية والأفراد المدربين والذخائر والمعدات.
وأضاف البيت الأبيض أن ((روسيا عازمة على المضي قدماً في هجومها رغم خسائرها)). وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض أدريان واتسون: ((من المهم الآن أكثر من أي وقت مضى أن نحافظ على دعمنا لأوكرانيا حتى يتمكنوا من الاستمرار في السيطرة على الخط واستعادة أراضيهم)). وأضافت أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ((يراقب بوضوح ما يحدث في الكونجرس – ونحن بحاجة إلى أن يتحرك الكونجرس هذا الشهر لدعم أوكرانيا في وقت حاجتها)).
موقف انعزالي
واتخذ الجمهوريون في الكونجرس، مدعومين بالجناح اليميني المتطرف لجونسون في مجلس النواب، موقفا انعزاليا على نحو متزايد في السياسة الخارجية الأمريكية، مطالبين بتغييرات في سياسات الحدود والهجرة الأمريكية مقابل أي أموال لمواجهة حرب بوتين في أوكرانيا.
وأعرب بايدن عن استعداده للتعامل مع الجمهوريين مع وصول معابر المهاجرين إلى مستويات قياسية على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، لكن الديمقراطيين في حزبه يعارضون مقترحات الترحيل العاجل ومعايير اللجوء الصارمة كعودة إلى العداء في عهد ترمب تجاه المهاجرين.
ومع توقف المحادثات، قال أحد كبار المفاوضين الجمهوريين، السيناتور جيمس لانكفورد من أوكلاهوما، إنه ليس هناك ما يمكن أن يقوله زيلينسكي خلال زيارته لأعضاء مجلس الشيوخ للتأثير على النتيجة.
((مهلا، انتبه إلينا، ولكن ليس إلى بلدك؟)). وقال لانكفورد للصحفيين: لا. ((علينا أن نكون قادرين على التعامل مع كل هذه الأشياء معًا)).
كسر الجمود
وجلب عام 2023 مركز قوة جديدًا للجمهوريين اليمينيين المتشددين، والعديد منهم متحالف مع دونالد ترمب، الرئيس السابق الذي أصبح الآن المرشح الأوفر حظًا للحزب الجمهوري في سباق 2024 للبيت الأبيض.
وتحدث رئيس مجلس النواب الجديد جونسون، الذي يتولى منصبه منذ أكتوبرعندما أطاح الجمهوريون بزعيمهم السابق كيفن مكارثي، علناً لصالح مساعدة أوكرانيا، كما فعل الزعيم الجمهوري في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل. لكن ليس من المؤكد أن يتمكنوا من توجيه حزمة المساعدات عبر الجهة اليمنى من مجلس النواب.
وقال النائب الجمهوري مايكل ماكول من تكساس، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، إن زيلينسكي لديه فرصة لإقناع جونسون في حديثهما الخاص ((بالوضوح الأخلاقي وسبب أهمية أوكرانيا)).
وقال إن زيلينسكي يمكن أن يكسر الجمود في الكونجرس من خلال تذكير جونسون وأعضاء مجلس الشيوخ، ((إذا تخلينا عن حلفائنا في الناتو وأوكرانيا، كما فعلنا في أفغانستان، فسنقوم فقط بدعوة المزيد من العدوان وتشجيع وتمكين خصومنا)).
و من بين حزمة الأمن القومي الجديدة البالغة 110 مليارات دولار، سيتم تخصيص 61.4 مليار دولار لأوكرانيا - نصفها تقريبًا، حوالي 30 مليار دولار، تذهب إلى وزارة الدفاع لتجديد الأسلحة التي تزودها لأوكرانيا، والنصف الآخر للمساعدات الإنسانية ومساعدة

- تراجع الدعم الحزبي القوي لأوكرانيا الأمر الذي من شأنه أن ((يرضخها)) في ساحة المعركة.
- قدمت الولايات المتحدة بالفعل لأوكرانيا 111 مليار دولار لمعركتها ضد الغزو الروسي عام 2022.
- يتعرض بايدنلضغط جمهوري يتعلق بأمن الحدود
- اقترح الجمهوريون أيضًا السماح للرئيس بإغلاق أجزاء من الحدود عندما تصل أعداد المعابر إلى أعداد كبيرة
- قال مدير ميزانية بايدن إن التمويل اللازم لإرسال أسلحة ومساعدات إلى أوكرانيا سينفد من الولايات المتحدة بحلول نهاية العام
- 4.8 مليار دولار متبقية في سلطة السحب الرئاسي، التي تسحب الأسلحة من المخزونات الأمريكية الحالية وترسلها بسرعة إلى جبهة الحرب
- تبقى حوالي 1.1 مليار دولار في التمويل لتجديد المخزونات العسكرية الأمريكية.

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