Wednesday, 13 December 2023 12:07 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


طرح 32 مشروعاً عبر منصة استطلاع لأخذ المرئيات

12/12/2023 2:25:49 PM
(MENAFN- Al Watan) طرحت منصة ((استطلاع)) التابعة للمركز الوطني للتنافسية، 32 مشروعاً ذا صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع 18 جهة حكومية؛ لتمكين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل إقرارها، أبرز المشروعات المطروحة في المنصة:
مشروع ((تعديل اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية)):
تهدف منه هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إلى تطوير اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية، من خلال تعديل الاستثناء الخاص بالتصرف في العقار من قبل الشريك في شركة ليشمل من كان شريكاً في الشركة، وتعديل الإعفاء الخاص بالتصرف العقاري الذي يتم تقديمه كحصة عينية للصناديق الاستثمارية ليشمل الصناديق التي تُؤسس بهدف تأجير العقارات، مع عدم حصر الاستثناء فقط على مرحلة التأسيس، وتقديم مزايا إضافية للشركات والصناديق الاستثمارية التي ستطرح أو يعاد طرح أسهمها أو وحداتها في السوق المالية من خلال عدم اعتبار الطرح أو إعادة الطرح إخلالاً بأي شرط من شروط التمتع بالإعفاء من الضريبة، بالإضافة إلى تحديد تاريخ مستقل لاستحقاق الضريبة لمشاريع (البناء، والتملك، والتشغيل، والتحويل) أو ما يُطلق عليها مشاريع الـ (BOOT)، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 20 ديسمبر 2023م.
مشروع ((اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية)):
وضمن جهودها لرفع جودة الخدمات المقدمة واستمراراً للجهود المبذولة في تسهيل بدء الأعمال للمستفيدين، طرحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مشروع ((اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية))، بهدف تطوير اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية، بما يساهم في توضيح الإجراءات ومواءمتها مع متطلبات الفترة الحالية، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 25 ديسمبر 2023م.
مشروع ((التعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام التعاملات الإلكترونية)):
وطرحت هيئة الحكومة الرقمية مشروع ((التعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام التعاملات الإلكترونية))، وتهدف منه الهيئة إلى تحديث اللائحة التنفيذية لنظام التعاملات الإلكترونية، وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (293) وتاريخ 9/ 4/ 1445هــ، القاضي بالموافقة على تعديل نظام التعاملات الإلكترونية، حيث جرى عكس التعديلات على اللائحة التنفيذية بما يتوافق مع الأحكام المعدلة في النظام، وتشمل أهم التعديلات إحلال هيئة الحكومة الرقمية محل هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية في تطبيق أحكام نظام التعاملات الإلكترونية ولائحته التنفيذية، وتتيح المنصة الاستطلاع على المشروع إلى 25 ديسمبر 2023م.
مشروع ((مراجعة الأنظمة واللوائح التي تختص بها الوزارة في ضوء صدور نظام المعاملات المدنية)):
وبدورها طرحت وزارة العدل مشروع ((مراجعة الأنظمة واللوائح التي تختص بها الوزارة في ضوء صدور نظام المعاملات المدنية))، وتهدف منه إلى تعديل الأنظمة واللوائح التي تختص بها وزارة العدل في ضوء صدور نظام المعاملات المدنية وفق ما ورد في البند (ثامناً) و(تاسعاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (820) وتاريخ 24/ 11/ 1444هـ.، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 28 ديسمبر 2023م.
مشروع ((كود الطرق السعودي)):
وفي إطار سعيها لتحقيق الحد الأدنى المقبول من مستويات الجودة، والسلامة والأمان، والكفاءة الاقتصادية، والبيئة والاستدامة على الطرق في المملكة، طرحت وزارة النقل والخدمات اللوجستية مشروع ((كود الطرق السعودي))، بهدف توفير مرجع فني موحد للجهات المسؤولة عن الطرق في المملكة بجميع مستوياتها (مثل الوزارات، وهيئات التطوير في المناطق، وهيئات تطوير المدن، وأمانات المناطق، وبلديات المدن والمحافظات، وغيرها من الجهات)، لتمكينها من الوصول إلى المعلومات الضرورية لتخطيط، وتصميم، وتنفيذ، وتشغيل، وصيانة وسلامة الطرق، ومراعاة الجوانب البيئية ومتطلبات المركبات ذاتية القيادة، بالإضافة إلى الإرشادات والرسومات والإجراءات وقوائم التدقيق لجميع شبكات الطرق في المملكة، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 26 يناير 2024م.
ويأتي طرح مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها من خلال منصة ((استطلاع))؛ تأكيداً على تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم، والجهات الحكومية، والقطاع الخاص، وإشراكهم في صياغة المشروعات المتعلقة ببيئة الأعمال؛ وذلك تحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030، بأن تكون المملكة فـي مصاف الدول العشر الأكثر تنافسية عالمياً.

MENAFN12122023000089011017ID1107582531

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث