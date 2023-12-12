Wednesday, 13 December 2023 12:07 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مجلس النواب البحريني يؤكد موقفه الثابت في دعم القضية الفلسطينية

12/12/2023 2:23:48 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) المنامة/PNN/أكد مجلس نواب مملكة البحرين، أن الموقف البحريني الثابت في دعم القضية الفلسطينية يأتي انطلاقا من الثوابت الوطنية للمملكة، مستنكراً استمرار العدوان على شعبنا الفلسطيني، وما يتعرض له الأبرياء والمدنيون في قطاع غزة، من انتهاكات إنسانية، وعنف وتصعيد وقتل وحصار وتجويع.

جاء ذلك في بيان صحفي صدر عن المجلس، اليوم الثلاثاء، أكد خلاله الموقف النيابي والشعبي الراسخ، تجاه ما يتعرض له الأشقاء في فلسطين وقطاع غزة من جرائم حرب شنيعة، وإبادة جماعية تقوم بها القوات الإسرائيلية، وفي ظل دعم من بعض الدول، وأمام صمت دولي، وازدواجية غربية لحقوق الإنسان مع الشعب الفلسطيني.


وأشاد مجلس النواب بالموقف البحريني الجامع، الذي لا يختلف عليه أحد، من أجل نصرة القضية الفلسطينية، باعتبارها القضية البحرينية والعربية الأولى والكبرى.


MENAFN12122023000205011050ID1107582524

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث