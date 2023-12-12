مجلس النواب البحريني يؤكد موقفه الثابت في دعم القضية الفلسطينية

(MENAFN
- Palestine News Network )
المنامة/PNN/أكد مجلس نواب مملكة البحرين، أن الموقف البحريني الثابت في دعم القضية الفلسطينية يأتي انطلاقا من الثوابت الوطنية للمملكة، مستنكراً استمرار العدوان على شعبنا الفلسطيني، وما يتعرض له الأبرياء والمدنيون في قطاع غزة، من انتهاكات إنسانية، وعنف وتصعيد وقتل وحصار وتجويع.
جاء ذلك في بيان صحفي صدر عن المجلس، اليوم الثلاثاء، أكد خلاله الموقف النيابي والشعبي الراسخ، تجاه ما يتعرض له الأشقاء في فلسطين وقطاع غزة من جرائم حرب شنيعة، وإبادة جماعية تقوم بها القوات الإسرائيلية، وفي ظل دعم من بعض الدول، وأمام صمت دولي، وازدواجية غربية لحقوق الإنسان مع الشعب الفلسطيني.
وأشاد مجلس النواب بالموقف البحريني الجامع، الذي لا يختلف عليه أحد، من أجل نصرة القضية الفلسطينية، باعتبارها القضية البحرينية والعربية الأولى والكبرى.
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