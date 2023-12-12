مجلس النواب البحريني يؤكد موقفه الثابت في دعم القضية الفلسطينية

MENAFN - Palestine News Network ) المنامة/PNN/أكد مجلس نواب مملكة البحرين، أن الموقف البحريني الثابت في دعم القضية الفلسطينية يأتي انطلاقا من الثوابت الوطنية للمملكة، مستنكراً استمرار العدوان على شعبنا الفلسطيني، وما يتعرض له الأبرياء والمدنيون في قطاع غزة، من انتهاكات إنسانية، وعنف وتصعيد وقتل وحصار وتجويع.

جاء ذلك في بيان صحفي صدر عن المجلس، اليوم الثلاثاء، أكد خلاله الموقف النيابي والشعبي الراسخ، تجاه ما يتعرض له الأشقاء في فلسطين وقطاع غزة من جرائم حرب شنيعة، وإبادة جماعية تقوم بها القوات الإسرائيلية، وفي ظل دعم من بعض الدول، وأمام صمت دولي، وازدواجية غربية لحقوق الإنسان مع الشعب الفلسطيني.



وأشاد مجلس النواب بالموقف البحريني الجامع، الذي لا يختلف عليه أحد، من أجل نصرة القضية الفلسطينية، باعتبارها القضية البحرينية والعربية الأولى والكبرى.



