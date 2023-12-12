فرنسا تطالب بـتوضيح كل ملابسات استشهاد الصحفي عصام عبد الله في جنوب لبنان

MENAFN - Palestine News Network ) باريس/PNN/دعت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الثلاثاء، إلى "توضيح كل ملابسات" الضربة التي أدّت إلى استشهاد صحفي في وكالة رويترز وإصابة آخرين في جنوب لبنان في 13 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وقالت الخارجية الفرنسية في بيان "تذكّر فرنسا بضرورة احترام القانون الدولي الإنساني وهو التزام دولي وأخلاقي (يشمل) حماية المدنيين لا سيّما الصحافيين الذين يجب أن يتمكنوا من مزاولة مهنتهم بحرية وأمان تامّ".

وأظهر تحقيق أجرته وكالة فرانس برس ونشرت نتائجه الخميس الماضي، أنّ الضربة نجمت عن قذيفة أطلقتها دبابة إسرائيلية. كذلك خلص تحقيق أجرته وكالة رويترز ونشر أيضًا الخميس إلى إصابة الصحفيين بنيران دبابة إسرائيلية.

واستهدفت ضربتان متتاليتان مجموعة الصحفيين وتسببت باستشهاد المصوّر الصحفي عصام عبدالله (37 عاما) بينما كان مع ستة صحفيين آخرين عند أطراف بلدة علما الشعب جنوب لبنان. وجرح في الضربة أيضا مصورا وكالة فرانس برس كريستينا عاصي (28 عاما) التي بترت ساقها اليمنى ولا تزال تتلقى العلاج في المستشفى، وديلان كولنز، ومصورا وكالة رويترز ماهر نزيه وثائر السوداني، ومراسلة قناة الجزيرة كارمن جوخدار وزميلها المصور إيلي براخيا.

وأظهر التحقيق الذي أجري بالتعاون مع منظمة "إيروورز" (Airwars) البريطانية غير الحكومية المتخصصة في التحقيق في هجمات تطال مدنيين في مواقع النزاع، أن قذيفة دبابة من عيار 120 ملم مزودة بزعانف ويستخدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي حصرا في المنطقة، استخدمت في الضربة القاتلة.

وفصلت بين القذيفتين 37 ثانية فقط، ما يؤشر، بحسب خبراء استجوبتهم "إيروورز" وفرانس برس، الى أن الضربة كانت محدّدة الأهداف، علما أنه كان واضحا أن الأشخاص المتجمعين في المكان هم صحفيون.

يذكر أن مراسلة قناة الميادين الصحفية فرح عمر، وزميلها المصوّر الصحفي ربيع معماري، استشهدا أيضا في 21 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، إثر قصف إسرائيلي لتجمع للصحفيين في بلدة طيرحرفا جنوب لبنان.

كما استشهد 77 صحفيا بينهم 9 صحفيات منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وفقا لمعطيات صادرة عن نقابة الصحفيين الفلسطينيين.



