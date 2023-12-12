الاحتلال يعتقل شابا من بلدة إذنا غرب الخليل

الاحتلال يعتقل شابا من بلدة إذنا غرب الخليل
التاريخ
12/12/2023 2:23:46 PM
(MENAFN
- Palestine News Network )
الخليل/PNN/اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، شابا بعد مداهمتها بلدة إذنا غرب الخليل.
وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال داهمت بلدة إذنا، واقتحمت منزل المواطن ياسر عطية طميزي، واحتجزت أفراد العائلة، وأجرت تفتيشا في المنزل، واعتقلت نجله عز (25 عاما) بعد الاعتداء عليه بالضرب، كما ألحقت أضرارا بعدد من المركبات.
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