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الاحتلال يعتقل شابا من بلدة إذنا غرب الخليل

12/12/2023 2:23:46 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل/PNN/اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، شابا بعد مداهمتها بلدة إذنا غرب الخليل.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال داهمت بلدة إذنا، واقتحمت منزل المواطن ياسر عطية طميزي، واحتجزت أفراد العائلة، وأجرت تفتيشا في المنزل، واعتقلت نجله عز (25 عاما) بعد الاعتداء عليه بالضرب، كما ألحقت أضرارا بعدد من المركبات.


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