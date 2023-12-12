الزعارير: تصريحات نتنياهو تثبت أن الاحتلال لم يُميّز يوما بيننا لغاية القتل والاعتقال والتدمير

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN/أكد أمين سر المجلس الوطني فهمي الزعارير، أن تصريحات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، "تثبت أن الاحتلال لم يُميّز يوما بيننا لغاية القتل والاعتقال والتدمير".
وقال الزعارير في تصريح، مساء اليوم الثلاثاء، إن تصريحات نتنياهو وهو في مقعد رئاسة حكومة الاحتلال، ضد اتفاقيات إعلان المبادئ "أوسلو وما تلاها" وضد مكونات المجتمع السياسي الفلسطيني، ومنها فصائل العمل الوطني والسلطة الوطنية الفلسطينية، على قاعدة العداء والاستهداف لكل الشعب الفلسطيني، تثبت من جديد، أن الاحتلال لم يُميّز يوما بيننا لغاية القتل والاعتقال والتدمير.
وأضاف: والأولى أن لا نُميّز بين بعضنا البعض، كمكونات للنظام السياسي والوطني الفلسطيني، وأن يبتعد الجميع عن أي تلاوم على طريق وحدة جامعة، أخذا بالاعتبار مصالح شعبنا الوطنية ووحدة المصير.
وتابع: ومن ثابت الضرورة تذكير نتنياهو وحكومة الاحتلال أن الفلسطينيين لن يتنازلوا عن حقوقهم الوطنية والسياسية المشروعة والثابتة وغير القابلة للتصرف، في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وفي العودة والحرية والاستقلال.
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