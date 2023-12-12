Wednesday, 13 December 2023 12:07 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الزعارير: تصريحات نتنياهو تثبت أن الاحتلال لم يُميّز يوما بيننا لغاية القتل والاعتقال والتدمير

12/12/2023 2:23:45 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN/أكد أمين سر المجلس الوطني فهمي الزعارير، أن تصريحات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، "تثبت أن الاحتلال لم يُميّز يوما بيننا لغاية القتل والاعتقال والتدمير".

وقال الزعارير في تصريح، مساء اليوم الثلاثاء، إن تصريحات نتنياهو وهو في مقعد رئاسة حكومة الاحتلال، ضد اتفاقيات إعلان المبادئ "أوسلو وما تلاها" وضد مكونات المجتمع السياسي الفلسطيني، ومنها فصائل العمل الوطني والسلطة الوطنية الفلسطينية، على قاعدة العداء والاستهداف لكل الشعب الفلسطيني، تثبت من جديد، أن الاحتلال لم يُميّز يوما بيننا لغاية القتل والاعتقال والتدمير.

وأضاف: والأولى أن لا نُميّز بين بعضنا البعض، كمكونات للنظام السياسي والوطني الفلسطيني، وأن يبتعد الجميع عن أي تلاوم على طريق وحدة جامعة، أخذا بالاعتبار مصالح شعبنا الوطنية ووحدة المصير.

وتابع: ومن ثابت الضرورة تذكير نتنياهو وحكومة الاحتلال أن الفلسطينيين لن يتنازلوا عن حقوقهم الوطنية والسياسية المشروعة والثابتة وغير القابلة للتصرف، في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وفي العودة والحرية والاستقلال.


MENAFN12122023000205011050ID1107582520

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث