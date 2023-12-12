ثوري فتح: دولة الاحتلال تتصرف كعصابة اجرامية مع الأسرى والأسيرات

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN/ المجلس الثوري لحركة فتح، أن دولة الاحتلال تنتقم من شعبنا بارتكابها جرائم حرب وجرائم ضد الانسانيه، وتتصرف كعصابة اجرامية مع الأسرى والأسيرات، ومن خلال تهديدهم بالاغتصاب

وقال "ثوري فتح" في بيان صادر عنه اليوم الثلاثاء، "يتعرض اسرانا في باستيلات وسجون الاحتلال الاسرائيلي لابشع اساليب التعذيب والتنكيل الغير مسبوقه مما ادى لاستشهاد ستة اسرى حتى الآن ومنذ بداية العدوان في ٧ أكتوبر، حيث الضرب والاهانه وتعريضهم للبرد القارس والتجويع والحرمان من العلاج الطبي، وتعمد تعريتهم واهانتهم وبالشكل الذي يتنافى وابسط القواعد الاخلاقيه، ويشكل خرقا واضحا للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني ولاتفاقيات جنيف الثالثه والرابعه."

وأضاف البيان "أن الاحتلال بات يتصرف كعصابة اجراميه وفاشيه مع الأسرى والأسيرات الجدد

من قطاع غزه، حيث تم اختطاف ١٤٨ امرأه من غزه، بعضهن امهات اسرن من الشارع وهن متوجهات للجنوب واجبرهن الجنود على ترك اطفالهن، بالاضافه لآلاف المعتقلين من الرجال من قطاع غزه الذين اعتقلوا

وغير معروف اعدادهم ومراكز توقيفهم.

وطالب المجلس الثوري لحركة فتح، "المؤسسات الدوليه ومؤسسات حقوق الانسان وهيئة الأمم المتحدة بالتدخل السريع لحماية الآلاف من اسرانا المهددين من قبل العصابه الفاشيه المتمثله بحكومة بنيامين نتنياهو، ومحاسبة دولة الاحتلال على جرائمها بحق شعبنا".

وحمل "ثوري فتح" بعض الحكومات المنحازه لدولة الاحتلال وفي مقدمتها الولايات المتحده الأميركيه، والتي اعطت الضوء الاخضر لهذه الحكومه بارتكاب الاباده الجماعيه ضد شعبنا، كامل المسؤوليه

اتجاه هذه الجرائم

داخل السجون.



