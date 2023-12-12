ثوري فتح: دولة الاحتلال تتصرف كعصابة اجرامية مع الأسرى والأسيرات

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN/ المجلس الثوري لحركة فتح، أن دولة الاحتلال تنتقم من شعبنا بارتكابها جرائم حرب وجرائم ضد الانسانيه، وتتصرف كعصابة اجرامية مع الأسرى والأسيرات، ومن خلال تهديدهم بالاغتصاب
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وقال "ثوري فتح" في بيان صادر عنه اليوم الثلاثاء، "يتعرض اسرانا في باستيلات وسجون الاحتلال الاسرائيلي لابشع اساليب التعذيب والتنكيل الغير مسبوقه مما ادى لاستشهاد ستة اسرى حتى الآن ومنذ بداية العدوان في ٧ أكتوبر، حيث الضرب والاهانه وتعريضهم للبرد القارس والتجويع والحرمان من العلاج الطبي، وتعمد تعريتهم واهانتهم وبالشكل الذي يتنافى وابسط القواعد الاخلاقيه، ويشكل خرقا واضحا للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني ولاتفاقيات جنيف الثالثه والرابعه."
وأضاف البيان "أن الاحتلال بات يتصرف كعصابة اجراميه وفاشيه مع الأسرى والأسيرات الجدد
من قطاع غزه، حيث تم اختطاف ١٤٨ امرأه من غزه، بعضهن امهات اسرن من الشارع وهن متوجهات للجنوب واجبرهن الجنود على ترك اطفالهن، بالاضافه لآلاف المعتقلين من الرجال من قطاع غزه الذين اعتقلوا
وغير معروف اعدادهم ومراكز توقيفهم.
وطالب المجلس الثوري لحركة فتح، "المؤسسات الدوليه ومؤسسات حقوق الانسان وهيئة الأمم المتحدة بالتدخل السريع لحماية الآلاف من اسرانا المهددين من قبل العصابه الفاشيه المتمثله بحكومة بنيامين نتنياهو، ومحاسبة دولة الاحتلال على جرائمها بحق شعبنا".
وحمل "ثوري فتح" بعض الحكومات المنحازه لدولة الاحتلال وفي مقدمتها الولايات المتحده الأميركيه، والتي اعطت الضوء الاخضر لهذه الحكومه بارتكاب الاباده الجماعيه ضد شعبنا، كامل المسؤوليه
اتجاه هذه الجرائم
داخل السجون.
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