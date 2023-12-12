اشتية يستقبل منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN/استقبل رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الثلاثاء في مكتبه برام الله، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة لين هاستينغز، وذلك لانتهاء مهامها الرسمية نتيجة عدم تجديد إسرائيل تأشيرة عملها وإقامتها بعد أن هاجمها وزير الخارجية الإسرائيلي عدة مرات.

وقدم اشتية الشكر والتقدير لهاستينغز على شجاعتها وموقفها الثابت والواضح كونها تمثل صوت الحق والعدل، مشيرا الى أن إسرائيل تحارب كافة الأصوات الرافضة للظلم والاحتلال الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني، والمناصرة لحقوقه في المحافل الدولية كافة.

وشدد رئيس الوزراء على بذل أقصى الجهود والاتصالات على المستويات كافة من أجل وقف العدوان وإنهاء الحرب على أبناء شعبنا في قطاع غزة بشكل فوري، وإدخال المساعدات الإغاثية والطبية والوقود وإعادة الكهرباء والمياه وعلاج الجرحى، بالإضافة الى وقف العدوان والاقتحامات والقتل والاعتقالات بحق أبناء شعبنا في الضفة الغربية، بما فيها القدس.







