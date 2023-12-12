Wednesday, 13 December 2023 12:07 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اشتية يستقبل منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة

12/12/2023 2:23:41 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN/استقبل رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الثلاثاء في مكتبه برام الله، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة لين هاستينغز، وذلك لانتهاء مهامها الرسمية نتيجة عدم تجديد إسرائيل تأشيرة عملها وإقامتها بعد أن هاجمها وزير الخارجية الإسرائيلي عدة مرات.

وقدم اشتية الشكر والتقدير لهاستينغز على شجاعتها وموقفها الثابت والواضح كونها تمثل صوت الحق والعدل، مشيرا الى أن إسرائيل تحارب كافة الأصوات الرافضة للظلم والاحتلال الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني، والمناصرة لحقوقه في المحافل الدولية كافة.

وشدد رئيس الوزراء على بذل أقصى الجهود والاتصالات على المستويات كافة من أجل وقف العدوان وإنهاء الحرب على أبناء شعبنا في قطاع غزة بشكل فوري، وإدخال المساعدات الإغاثية والطبية والوقود وإعادة الكهرباء والمياه وعلاج الجرحى، بالإضافة الى وقف العدوان والاقتحامات والقتل والاعتقالات بحق أبناء شعبنا في الضفة الغربية، بما فيها القدس.



MENAFN12122023000205011050ID1107582518

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث