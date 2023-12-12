اشتية يستقبل منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN/استقبل رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الثلاثاء في مكتبه برام الله، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة لين هاستينغز، وذلك لانتهاء مهامها الرسمية نتيجة عدم تجديد إسرائيل تأشيرة عملها وإقامتها بعد أن هاجمها وزير الخارجية الإسرائيلي عدة مرات.
وقدم اشتية الشكر والتقدير لهاستينغز على شجاعتها وموقفها الثابت والواضح كونها تمثل صوت الحق والعدل، مشيرا الى أن إسرائيل تحارب كافة الأصوات الرافضة للظلم والاحتلال الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني، والمناصرة لحقوقه في المحافل الدولية كافة.
وشدد رئيس الوزراء على بذل أقصى الجهود والاتصالات على المستويات كافة من أجل وقف العدوان وإنهاء الحرب على أبناء شعبنا في قطاع غزة بشكل فوري، وإدخال المساعدات الإغاثية والطبية والوقود وإعادة الكهرباء والمياه وعلاج الجرحى، بالإضافة الى وقف العدوان والاقتحامات والقتل والاعتقالات بحق أبناء شعبنا في الضفة الغربية، بما فيها القدس.
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