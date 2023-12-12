معرض IPS للعقار 2024 يسلط الضوء على ازدهار السوق العقاري السعودي

International Property Show (IPS)

DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, December 12, 2023 /EINPresswire / -- دبي، الإمارات العربية المتحدة،- (ARAB NEWSWIRE) - يسلط معرض IPS للعقار "المنصة الاستثنائية لعرض العقارات في الشرق الأوسط للأسواق المحلية والعالمية" خلال فعاليات دورته العشرين للعام 2024، الضوء على ازدهار السوق العقاري في المملكة العربية السعودية.وتتجه أنظار المستثمرين العالميين نحو المملكة العربية السعودية نظراً للنقلة النوعية التي أحدثتها المملكة، والتي تقوم على التنويع الاقتصادي، لا سيما في ظل المؤشرات الإيجابية للقطاع العقاري، ما يجعله من أبرز القطاعات التي ستقود النمو الاقتصادي، إلى جانب الشركات الناشئة، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بما ينسجم مع استراتيجية المملكة 2030.ويعد معرض IPS للعقار الذي تنظمه شركة الاستراتيجي لتنظيم المعارض والمؤتمرات الدولية بالشراكة مع دائرة الأراضي والأملاك في إمارة دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الفترة من 27 لغاية 29 فبراير 2024، في مركز دبي التجاري العالمي، منصة مثالية لاستكشاف خيارات الاستثمار في القطاع العقاري السعودي والاستفادة منها.وبحسب أحدث التقارير الصادرة عن شركة CBRE للربع الثالث من عام 2023 والتي توقعت استمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة خلال عام 2023، ما يعكس الاستقرار الاقتصادي في المملكة والتي شهدت انخفاض معدل التضخم الرئيسي إلى 1.7% في سبتمبر 2023، إلى جانب الانخفاض الملحوظ في معدل البطالة إلى 4.9% في الربع الثاني من عام 2023.وشهدت العاصمة الرياض ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 12.9% في إيجارات الدرجة الأولى، لتصل إلى 1,900 ريال سعودي للمتر المربع، في حين ارتفعت في جدة بنسبة 17.9% إلى متوسط إيجار قدره 1,356 ريال سعودي للمتر المربع في الربع الثالث من عام 2023.شهدت الرياض والدمام والخبر تحسنًا في متوسط أسعار الفلل، وأظهرت نموًا بنسبة 1.2% و1.8% و3.2% على التوالي. ونمت أسعار الشقق في هذه المدن أيضًا نموًا إيجابيا في الأشهر الـ 12 التي سبقت الربع الثالث من عام 2023.كما شهد القطاع الصناعي، خاصة في الرياض والخبر والدمام نمواً مثيراً، وارتفع متوسط الإيجارات الصناعية بنسبة 30.3% و16.4% و19.8% في الربع الثالث من عام 2023.يقدم معرض IPS للعقار 2024 فرصة مثالية للعارضين لاستعراض مشاريعهم العقارية أمام أكثر من 10000 مشارك وزائر من المتخصصين والخبراء والعاملين والمستثمرين وأصحاب المصلحة في مجال العقارات لتبادل الخبرات ومناقشة أكثر الفرص الاستثمارية الواعدة التي يقدمها القطاع، فضلًا عن استكشاف سبل الاستثمار في سوق العقارات السعودي.وتشهد النسخة ال 20 من المعرض تنظيم باقة من الفعاليات تحت11 نشاطاً رئيسياً على مدار العام، تشمل معرض آي بي إس، مؤتمر آي بي إس، جوائز آي بي إس، مدن آي بي إس المستقبلية، تواصل مع آي بي إس ، آي بي إس والمالية، آي بي إس والمرأة ، آي بي إس والشباب، استوديو آي بي إس ،آي بي إس بروبتيك ، آي بي إس وأعمال التصميم والديكور.تسهم الفعاليات في تعزيز فرص التعاون المشترك وعقد اتفاقيات وشراكات جديدة، وتعزيز الصلات والعلاقات المختلفة بين المشاركين الفاعلين داخل السوق العقارية من مختلف دول العالم.يستقطب المعرض عارضين من أكثر من 140 دولة حول العالم إلى جانب دولة الإمارات، أبرزها المملكة المتحدة واسبانيا وتركيا والهند والباكستان والمملكة العربية السعودية وقطر وعمان وجمهورية مصر العربية.-انتهى-للتواصل:شيرين المسلميمدير العلاقات العامة الإعلامية00971526998032هذا يتم إصدار البيان الصحفي من خلال واير نيوزواير) – وهي خدمة إخبارية للعالم العربي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) ، ويتم توزيعها بواسطة EmailWireTM ( ) – خدمة وكالات الأنباء العالمية التي توفر توزيع البيانات الصحفية مع نتائج مضمونة

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