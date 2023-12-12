بربر يحتفل بافتتاح فرعه الثاني في الرياض

الرياض – أصداف نيوز:

في أجواء احتفالية جميلة أضاءت منارة الطهي اللبناني اللذيذة شمال العاصمة الرياض، بإعلان افتتاحها الكبير لفرعها الثاني في شارع أنس بن مالك في الرياض، مما يعزز وجودها منذ إطلاق فرعها الأول في شارع التحلية المعروف. يقدم هذا التوسع الاستراتيجي روح شوارع بيروت الأصيلة إلى شمال منطقة الرياض ، داعيةً عشاق الطهي في المدينة للاستمتاع بتذوق اطيب الأطباق.

إن اختيار موقع الفرع الجديد بعناية يخدم زبائن بربر المخلصين بتوفير سهولة الحصول على أطباقهم المفضلة، مما يقلل من أوقات التنقل ويحسن من تجربة الطعام الكلية لهم. ومع أكثر من أربعة عقود من التاريخ، بدأ بربر كمخبز متواضع للمناقيش في قلب بيروت في شارع الحمراء. ومنذ ذلك الحين، أصبح مرادفًا للمناقيش اللذيذة، والشاورما ، والفلافل المقرمشة، والسندويشات المميزة، بما في ذلك الفرانسيسكو والفيلادلفيا. اليوم، بربر ليس مجرد مطعم ولكنه مؤسسة محترفة لتقديم أشهى أطباق الشارع اللبناني.

متأملاً في نجاح العلامة التجارية، قال محمد الغزيري، مؤسس بربر،“من بداياتنا المتواضعة إلى أن أصبحنا رمزًا لمشهد الطهي في بيروت، كان نمونا في الشرق الأوسط رحلة من الشغف والتفاني. ويمثل افتتاح فرعنا الثاني في الرياض خلال عام واحد علامة فارقة أخرى في تاريخنا.”

يشير افتتاح الفرع الجديد إلى استراتيجية النمو الطموحة لبربر، حيث يعتبر هذا الافتتاح الثاني في الرياض خلال ما يقارب العام، ويضع المرحلة للتوسع المستمر في عام 2024. احتفالًا بهذا الإنجاز الهام، يسر بربر أن يشارك الفرحة مع عملائه الأعزاء من خلال عرض توصيل حصري. لمدة شهر واحد، تكريمًا لافتتاحنا الكبير، استمتع بقائمتنا الشهية مقابل 1 ريال سعودي فقط للتوصيل عند الطلب عبر Hunger Station ، و مقابل 5 ريال سعودي حصريًا عبر تطبيقJahez . هذا العرض الخاص هو طريقتنا للتعبير عن شكرنا العميق لدعمكم المستمر وشغفكم بإبداعات بربر.

يُرحب الفرع الجديد لبربر بالضيوف لتناول الطعام داخل المطعم والاستلام الخارجي من 10:00 صباحا لغاية 4:00 فجرا في عطلات نهاية الأسبوع ومن 10:00 صباحا لغاية 3:00 فجرا في أيام الأسبوع. للحصول على آخر الأخبار والتحديثات الجديدة، تابعونا على إنستغرام@barbargcc انضموا إلينا في شارع أنس بن مالك للمشاركة في تجربة طعام بيروتية أصيلة حيث تلتقي أصالة التقاليد بروعة الابتكار.