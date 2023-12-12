بربر يحتفل بافتتاح فرعه الثاني في الرياض

(MENAFN
- Asdaf News)
الرياض – أصداف نيوز:
في أجواء احتفالية جميلة أضاءت منارة الطهي اللبناني اللذيذة شمال العاصمة الرياض، بإعلان افتتاحها الكبير لفرعها الثاني في شارع أنس بن مالك في الرياض، مما يعزز وجودها منذ إطلاق فرعها الأول في شارع التحلية المعروف. يقدم هذا التوسع الاستراتيجي روح شوارع بيروت الأصيلة إلى شمال منطقة الرياض ، داعيةً عشاق الطهي في المدينة للاستمتاع بتذوق اطيب الأطباق.
إن اختيار موقع الفرع الجديد بعناية يخدم زبائن بربر المخلصين بتوفير سهولة الحصول على أطباقهم المفضلة، مما يقلل من أوقات التنقل ويحسن من تجربة الطعام الكلية لهم. ومع أكثر من أربعة عقود من التاريخ، بدأ بربر كمخبز متواضع للمناقيش في قلب بيروت في شارع الحمراء. ومنذ ذلك الحين، أصبح مرادفًا للمناقيش اللذيذة، والشاورما ، والفلافل المقرمشة، والسندويشات المميزة، بما في ذلك الفرانسيسكو والفيلادلفيا. اليوم، بربر ليس مجرد مطعم ولكنه مؤسسة محترفة لتقديم أشهى أطباق الشارع اللبناني.
متأملاً في نجاح العلامة التجارية، قال محمد الغزيري، مؤسس بربر،“من بداياتنا المتواضعة إلى أن أصبحنا رمزًا لمشهد الطهي في بيروت، كان نمونا في الشرق الأوسط رحلة من الشغف والتفاني. ويمثل افتتاح فرعنا الثاني في الرياض خلال عام واحد علامة فارقة أخرى في تاريخنا.”
يشير افتتاح الفرع الجديد إلى استراتيجية النمو الطموحة لبربر، حيث يعتبر هذا الافتتاح الثاني في الرياض خلال ما يقارب العام، ويضع المرحلة للتوسع المستمر في عام 2024. احتفالًا بهذا الإنجاز الهام، يسر بربر أن يشارك الفرحة مع عملائه الأعزاء من خلال عرض توصيل حصري. لمدة شهر واحد، تكريمًا لافتتاحنا الكبير، استمتع بقائمتنا الشهية مقابل 1 ريال سعودي فقط للتوصيل عند الطلب عبر Hunger Station ، و مقابل 5 ريال سعودي حصريًا عبر تطبيقJahez . هذا العرض الخاص هو طريقتنا للتعبير عن شكرنا العميق لدعمكم المستمر وشغفكم بإبداعات بربر.
يُرحب الفرع الجديد لبربر بالضيوف لتناول الطعام داخل المطعم والاستلام الخارجي من 10:00 صباحا لغاية 4:00 فجرا في عطلات نهاية الأسبوع ومن 10:00 صباحا لغاية 3:00 فجرا في أيام الأسبوع. للحصول على آخر الأخبار والتحديثات الجديدة، تابعونا على إنستغرام@barbargcc انضموا إلينا في شارع أنس بن مالك للمشاركة في تجربة طعام بيروتية أصيلة حيث تلتقي أصالة التقاليد بروعة الابتكار.
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