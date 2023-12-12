Tuesday, 12 December 2023 09:51 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزير الاتصال الحكومي يستقبل وفدا من كلية الدفاع الإماراتية

12/12/2023 10:11:37 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استقبل وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور مهند المبيضين، اليوم الثلاثاء، وفدا من كلية الدفاع الوطني الإماراتية الذي يزور المملكة لعدة أيام.
وأكد المبيضين خلال اللقاء الذي عقد في الوزارة بحضور أمينها العام الدكتور زيد النوايسة، عمق العلاقات الأخوية المتجذرة بين الأردن والإمارات، والتي أرسى دعائمها جلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال، وأخوه الرئيس الإماراتي الراحل سمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.
وأشار إلى المواقف المشتركة التي تجمع البلدين في القضايا العربية والإقليمية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، لافتا في هذا الصدد إلى موقف الأردن والإمارات الثابت بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس الإماراتي سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تجاه وقف الحرب على غزة، ومنع تهجير الغزيين، والسماح بإدامة دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأهل في القطاع.

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN12122023000208011052ID1107581768

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث