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محاضرة باليرموك حول إنفاذ القانون ومعايير النزاهة الوطنية

12/12/2023 10:11:37 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نظمت جامعة اليرموك بالتعاون مع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، اليوم الثلاثاء ، محاضرة توعوية بعنوان "إنفاذ القانون ومعايير النزاهة الوطنية" بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد .
وتحدث مدير وحدة العمليات في الهيئة محمد العكور، حول أهمية دور المؤسسات التعليمية في زيادة الوعي المجتمعي بشكل عام، وطلبة الجامعات على وجه الخصوص، نظرا لقدرتهم على حمل الرسائل التوعوية المتعلقة بموضوعات الفساد والنزاهة وكيفية مكافحتها والحد من آثارها وانعكاساتها على المجتمع.
وقال العكور إن إقرار مجلس الهيئة لمعايير النزاهة الوطنية جاء لتشكيل الصورة المثلى التي ينبغي أن تكون عليها الإدارة في القطاع العام، وبالتالي المحافظة على الموارد الوطنية ومنع انتشار جميع أشكال الفساد والحد من آثاره على المجتمع وأفراده.

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