محاضرة باليرموك حول إنفاذ القانون ومعايير النزاهة الوطنية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نظمت جامعة اليرموك بالتعاون مع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، اليوم الثلاثاء ، محاضرة توعوية بعنوان "إنفاذ القانون ومعايير النزاهة الوطنية" بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد .
وتحدث مدير وحدة العمليات في الهيئة محمد العكور، حول أهمية دور المؤسسات التعليمية في زيادة الوعي المجتمعي بشكل عام، وطلبة الجامعات على وجه الخصوص، نظرا لقدرتهم على حمل الرسائل التوعوية المتعلقة بموضوعات الفساد والنزاهة وكيفية مكافحتها والحد من آثارها وانعكاساتها على المجتمع.
وقال العكور إن إقرار مجلس الهيئة لمعايير النزاهة الوطنية جاء لتشكيل الصورة المثلى التي ينبغي أن تكون عليها الإدارة في القطاع العام، وبالتالي المحافظة على الموارد الوطنية ومنع انتشار جميع أشكال الفساد والحد من آثاره على المجتمع وأفراده.
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