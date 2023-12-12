شهيد وإصابة بنيران مسيّرة إسرائيلية وسط خان يونس

شهيد وإصابة بنيران مسيّرة إسرائيلية وسط خان يونس
التاريخ
12/12/2023 10:11:36 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استشهد فلسطيني وأصيب آخرون إثر نيران طائرة مسيرة إسرائيلية وسط مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.
واصيب شاب آخر ضبشظايا خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين.
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