جلسة تعريفية بمبادرات مؤسسة ولي العهد في عجلون

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نظمت مؤسسة ولي العهد اليوم الثلاثاء، في كلية عجلون الجامعية، جلسة تعريفية بأعمال مؤسسة ولي العهد، والمبادئ الأساسية لإدارة الأعمال، بالتعاون مع مصنع الأفكار، ومنصة "نحن".
وأشاد مساعد العميد للشؤون الطلابية الدكتور صفوت الروسان، بالجهود التي تبذل من قبل مكتب مؤسسة ولي العهد في المحافظة، لزيادة وعي الشباب ورفع قدراتهم وتمكينهم وتفعيل دورهم في بناء المجتمع.
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