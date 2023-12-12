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جلسة تعريفية بمبادرات مؤسسة ولي العهد في عجلون

12/12/2023 10:11:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نظمت مؤسسة ولي العهد اليوم الثلاثاء، في كلية عجلون الجامعية، جلسة تعريفية بأعمال مؤسسة ولي العهد، والمبادئ الأساسية لإدارة الأعمال، بالتعاون مع مصنع الأفكار، ومنصة "نحن".
وأشاد مساعد العميد للشؤون الطلابية الدكتور صفوت الروسان، بالجهود التي تبذل من قبل مكتب مؤسسة ولي العهد في المحافظة، لزيادة وعي الشباب ورفع قدراتهم وتمكينهم وتفعيل دورهم في بناء المجتمع.

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