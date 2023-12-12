الصليب الأحمر بغزة: ما يشهده شمال القطاع أسوأ بكثير مما قبل الهدنة

الصليب الأحمر بغزة: ما يشهده شمال القطاع أسوأ بكثير مما قبل الهدنة
التاريخ
12/12/2023 10:11:25 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال المتحدث باسم الصليب الأحمر في غزة إن ما يشهده شمال قطاع غزة الآن أسوأ بكثير من الوضع قبل الهدنة.
وأضاف أن العمل جار على توفير كل ما يمكن إدخاله من مساعدات إنسانية وإرساله للمستشفيات.
وبين أنه ستنهار كل القطاعات الإنسانية في غزة إذا استمرت الظروف الحالية.
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