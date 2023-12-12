الصليب الأحمر بغزة: ما يشهده شمال القطاع أسوأ بكثير مما قبل الهدنة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال المتحدث باسم الصليب الأحمر في غزة إن ما يشهده شمال قطاع غزة الآن أسوأ بكثير من الوضع قبل الهدنة.



وأضاف أن العمل جار على توفير كل ما يمكن إدخاله من مساعدات إنسانية وإرساله للمستشفيات.



وبين أنه ستنهار كل القطاعات الإنسانية في غزة إذا استمرت الظروف الحالية.

