2.7 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم



بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم أكثر من 2.7 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 625 مبايعة بقيمة ملياري درهم، منها 52 مبايعة للأراضي بقيمة 530.63 مليون درهم و573 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.47 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 66.81 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي تليها مبايعة بقيمة 64.22 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 2 تليها مبايعة بقيمة 62.55 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي.

وتصدرت منطقة وادي الصفا 2 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 11 مبايعة بقيمة 82.14 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 9 مبايعات بقيمة 10.6 مليون درهم وثالثة في الحبية الخامسة بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 27.06 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 305 ملايين درهم بمنطقة المركز التجاري الثانية كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 60 مليون درهم في منطقة الوصل وأخيراً مبايعة بقيمة 43.88 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 110 مبايعات بقيمة 87.67 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 83 مبايعة بقيمة 201.7 مليون درهم وثالثة في مدينة دبي الملاحية بتسجيلها 45 مبايعة بقيمة 112.09 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 692.52 مليون درهم منها 17 رهنا لأراض بقيمة 132.13 مليون درهم و98 رهنا لفلل وشقق بقيمة 560.39 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة المركز التجاري الثانية بقيمة 362 مليون درهم وأخرى في منطقة جبل علي الأولى بقيمة 58.14 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 26 هبة بقيمة 75.02 مليون درهم كان أهمها بمنطقة نايف بقيمة 18 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الخامسة بقيمة 9.62 مليون درهم.