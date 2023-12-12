تباطؤ التضخم في أمريكا إلى 3.1% خلال نوفمبر





ارتفعت الأسعار لمجموعة واسعة من السلع والخدمات في نوفمبر مع انخفاض أسعار الطاقة في أمريكا، مما أعطى الأمل بأن التضخم يسير في خطى متباطئة.

هذا وأفادت وزارة العمل أن مؤشر أسعار المستهلكين، وهو مقياس التضخم الذي يتم مراقبته عن كثب، ارتفع بنسبة 0.1% على أساس شهري في نوفمبر، وبنسبة 3.1% عن العام الماضي، وكان الاقتصاديون الذين شملهم استطلاع «داو جونز» يتطلعون إلى تباطؤ يصل إلى 3.1%،

في حين أشار المعدل الشهري إلى ارتفاع من القراءة في أكتوبر، وأظهر المعدل السنوي تباطؤاً آخر، بعد أن وصل إلى 3.2% في الشهر السابق.

وباستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 0.3% على أساس شهري، و4% عن العام الماضي، وكان كلا الرقمين متوافقاً مع التقديرات، ولم يتغيرا كثيراً عن أكتوبر.

يفضل الاقتصاديون المؤشر الأساسي كمعيار أفضل لقياس التضخم مقارنة بمؤشر أسعار المستهلك الإجمالي، الذي صعد 3.1% مقارنة بالعام الماضي.