Tuesday, 12 December 2023 09:50 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تباطؤ التضخم في أمريكا إلى 3.1% خلال نوفمبر

12/12/2023 10:00:14 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


ارتفعت الأسعار لمجموعة واسعة من السلع والخدمات في نوفمبر مع انخفاض أسعار الطاقة في أمريكا، مما أعطى الأمل بأن التضخم يسير في خطى متباطئة.

هذا وأفادت وزارة العمل أن مؤشر أسعار المستهلكين، وهو مقياس التضخم الذي يتم مراقبته عن كثب، ارتفع بنسبة 0.1% على أساس شهري في نوفمبر، وبنسبة 3.1% عن العام الماضي، وكان الاقتصاديون الذين شملهم استطلاع «داو جونز» يتطلعون إلى تباطؤ يصل إلى 3.1%،

في حين أشار المعدل الشهري إلى ارتفاع من القراءة في أكتوبر، وأظهر المعدل السنوي تباطؤاً آخر، بعد أن وصل إلى 3.2% في الشهر السابق.

وباستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 0.3% على أساس شهري، و4% عن العام الماضي، وكان كلا الرقمين متوافقاً مع التقديرات، ولم يتغيرا كثيراً عن أكتوبر.

يفضل الاقتصاديون المؤشر الأساسي كمعيار أفضل لقياس التضخم مقارنة بمؤشر أسعار المستهلك الإجمالي، الذي صعد 3.1% مقارنة بالعام الماضي.

MENAFN12122023000110011019ID1107581661

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث