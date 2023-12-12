ييوو الإمارات تؤسس سوقا للجملة في منطقة الخليج

Yiwu Market

YIWU, CHINA, December 12, 2023 /EINPresswire / -- يُعد سوق ييوو الإمارات نموذجًا حيًا يعكس الالتزام الراسخ بتعزيز التجارة وتقوية العلاقات الثنائية بين دول الخليج والصين. ويتحقق ذلك من خلال رؤية السوق في إقامة اتصال مباشر بين المصانع الصينية والتجار المحليين، بالإضافة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال التجارة الإلكترونية، مما يوفر حلاً شاملاً يساهم في الحفاظ على مخزون مستقر وثابت من المنتجات عالية الجودة، مما يُسهل عمل تلك الشركات بشكل فعّال في ظل التطورات والتغيرات المستمرة التي تشهدها الساحة التجارية.ويمتد السوق والذى تم أفتتاحه في يونيو 2022على مساحة تزيد عن 200 ألف متر مربع، ويضم 1,600 صالة عرض رئيسية تعمل كمركز تسوق تجاري يخدم المناطق الرئيسية، و324 مستودعًا يوفر مناطق تخزين لخدمة المناطق المحلية ومناطق التجارة الحرة، والتى تم تجهيزها بدعم لوجستي متكامل تسهيلاً لحركة البضائع ليسهم كمجمع تسوقي متكامل في تمكين سلاسل التوريد المحلية والعالمية.تغيير المشهد التجارييستوعب سوق ييوو معاملات البيع بالجملة والتجارة الإلكترونية، بفضل نهجه التجاري الفريد والمتكامل، حيث يُتيح للتجار استكشاف فئات متنوعة من المنتجات بما في ذلك منتجات الطاقة المتجددة، والأدوات والأجهزة، وقطع غيار السيارات، ومواد البناء والتشييد، والإلكترونيات والأجهزة، والملابس، واللوازم المنزلية والمكتبية، بالإضافة إلى منتجات الموضة ومستحضرات التجميل.إمكانية الوصول السريع إلى الأسواق العالميةيتمتع سوق ييوو بموقع استراتيجي على بُعد دقائق من مطار دبي الدولي وميناء جبل علي، ويُعتبر واحدًا من أكبر محطات الحاويات في المنطقة، ويوفر هذا الموقع للشركات سهولة الوصول إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، كما يلعب هذا الموقع الاستراتيجي دورًا حيويًا في إنشاء نظام تجاري إقليمي وعالمي قوي.نموذج الأعمال المبتكر: (تكامل عمليات التخليص الجمركي)يلعب سوق ييوو في دبي دورًا محوريًا في خدمة العملاء المحليين والدوليين فمن خلال نموذج أعماله الفريد والذى يتم فيه الجمع بين مناطق التخزين الخاضعة للرسوم الجمركية، وتلك التي لا تحتاج إلى دفع رسوم مسبقة لتفادي دفع أي رسوم جمركية إضافية، يقوم السوق بإنشاء منصة تعمل على تحقيق ميزة ربحية لكل من المشترين والبائعين على حد سواءًمركز تجاري مناسب وفعال من حيث التكلفةفي الختام، يبرز سوق ييوو في دبي باعتباره الوجهة الأكثر فعالية من حيث التكلفة والملاءمة لمجموعة واسعة من المنتجات.للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى عدم التردد فى الإتصال بنا عبر:- الهاتف: 800 211 (رقم مجاني)- واتساب: 971 56 945 6005- زيارة موقعنا الإلكتروني- العنوان: سوق ييوو في الإمارات، سوق تجار دبي، جبل علي مقابل مدينة إكسبو، دبي، الإمارات |هذا يتم إصدار البيان الصحفي من خلال واير نيوزواير) – وهي خدمة إخبارية للعالم العربي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) ، ويتم توزيعها بواسطة EmailWireTM ( ) – خدمة وكالات الأنباء العالمية التي توفر توزيع البيانات الصحفية مع نتائج مضمونة

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