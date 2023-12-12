37 خيلاً تتنافس غداً في 3 سباقات لمهرجان منصور بن زايد بفرنسا



يستضيف مضمار "باو" الفرنسي غداً 3 سباقات في كأس مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برعاية النسخة الـ 15 للمهرجان العالمي، بمشاركة 37 خيلاً عربية أصيلة، تتنافس على جوائز قيمتها 54 ألف يورو.



تقام فعاليات المهرجان، بدعم من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي.

ويشهد السباق الأول مشاركة 12 من نخبة الخيول العربية الأصيلة في سن 3 سنوات، لمسافة 1600 متر على لقب كأس مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، جائزة "دائرة الثقافة والسياحة ـ أبوظبي"، وتبلغ مجموع جوائزه 18 ألف يورو.

ويقام السباق الثاني لمسافة 2000 متر على لقب كأس مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، جائزة "الأرشيف والمكتبة الوطنية 1"، وتبلغ مجموع جوائزه 18 ألف يورو، بمشاركة 13 من الخيول العربية الأصيلة في سن 3 سنوات.

وتشارك في السباق الثالث لمسافة 2000 متر 12 خيلاً عربية أصيلة في سن 3 سنوات، على لقب كأس مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، السباق الثاني لجائزة "الارشيف والمكتبة الوطنية 2"، وتبلغ مجموع جوائزه 18 ألف يورو.





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