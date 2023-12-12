الأقوياء يعتذرون والضعفاء يُبررون



ارتكاب الأخطاء من قبل الأفراد، تعد مسألة طبيعية، فضلاً عن كونها إيجابية في كثير من الأحيان؛ في حال تم التعامل مع الحياة بوصفها فرصة للتعلم. الأخطاء في هذا المقام تعبر عن مواقف يمكن استثمارها في تشخيص الأسباب التي أدت إلى الابتعاد عن سبيل الصواب، ومن ثم الاجتهاد في معالجة تلك الأسباب، الأمر الذي يوفر فرصة لتجنب تكرارها في المستقبل.

الإشكالية لا تكمن في ارتكاب الأخطاء بحد ذاتها، بل في عدم الاعتراف بها، أو إنكار وجودها أصلاً. هذا التوجه يجعل البعض يركز على تبرير تصرفاته الخاطئة للآخرين، فضلاً عن تبريرها لنفسه، من دون التسليم بوجودها. من يتصرف بهذه الطريقة، يعتقد أنه قادر على تمويه الأمور، أو التغطية على السلوك الخاطئ الذي قام به. الأمر الذي يعقد المسألة، ويضيف خطأً جديداً إلى الخطأ الأساس الذي تم ارتكابه في المقام الأول. يضاف إلى ذلك، أن هناك من يخطئ، ولا يدرك أنه أخطأ؛ الأمر الذي يجعل المسألة أكثر تركيباً، إذا ما قورنت بحالة الشخص الذي يعرف أنه أخطأ، لكنه يُصر على عدم الاعتراف بخطئه.

ثقافة الاعتذار

إن عزوف البعض عن الاعتراف بأخطائهم، يعود إلى ضعف ثقافة الاعتذار لديهم، هؤلاء يعتبرون أن الاعتذار عن الخطأ مؤشر ضعف بالشخصية، ولا يعرفون أن العكس هو الصحيح. يضاف إلى ذلك أن الذي يخطئ ثم لا يعتذر، يعاني من سوء تقدير في التعامل مع حقائق الحياة، وتعقيدات جوانبها المختلفة، أو كما أسلفنا قد يكون يعاني من سوء إدراك للموقف، وبالتالي هو لا يعرف أنه قد أخطأ أصلاً. بالمقابل، من يعترف بالخطأ ثم يعتذر عنه، إنسان واقعي وعقلاني، يدرك بأن ارتكاب الأخطاء أمر لا يمكن تجنبه دائماً، صحيح أننا نجتهد كي لا نخطئ، لكن هذا الاجتهاد لا يحقق نتائجه المرجوة في جميع المواقف.

حلول

بالإمكان استثمار هذا المقال لطرح حلول عملية لمعالجة مشكلة ضعف ثقافة الاعتذار، وما يمكن أن ينتج عن هذه المشكلة من آثار جانبية سلبية يظهر أثرها في العلاقات الإنسانية بين البشر في البيوت، وأماكن العمل، والمدارس، والجامعات، وحتى في الأسواق والمحلات العامة. هذه الحلول يمكننا توضيحها من خلال مجموعة النقاط الآتية:

أولاً: على المستوى التربوي، ينبغي على الآباء والأمهات بذل الجهد في تعليم أبنائهم ثقافة الاعتذار، وذلك من خلال النصح والإرشاد اللفظي من جهة، والتطبيق السلوكي من جهة أخرى. والمقصود بالتطبيق السلوكي، هو قيام الأب أو الأم بتقديم الاعتذار إلى أبنائهم عندما يخطئون بحقهم، وذلك تطبيقاً لمنهج التربية بالقدوة.

ثانياً: على المستوى التعليمي، من المهم تضمين المناهج الدراسية موضوعات تتناول ثقافة الاعتذار، وذلك من زاوية توضيح المفهوم، والأهمية، والأهداف الخاصة بهذه الثقافة. مع التركيز على آثارها الإيجابية على العلاقات الإنسانية الرابطة بين البشر.

تدريب

ثالثاً: على المستوى الإداري، ينبغي على المؤسسات تدريب الموظفين على تقديم الاعتذار لزملائهم، ولمن يتعاملون معهم من أفراد الجمهور. فضلاً عن أهمية قيام المديرين بالاعتذار لموظفيهم في حال أخطأوا بحقهم، وذلك تطبيقاً لمنهج التدريب من خلال السلوك العملي.

رابعاً: على المستوى الإعلامي، لا بد لوسائل الإعلام التقليدي والإلكتروني أن تؤدي دورها في توعية أفراد المجتمع بأهمية بث روح ثقافة الاعتذار في المجتمع، وما يمكن أن تؤديه هذه الثقافة الإيجابية في تدعيم جسور الألفة والاحترام بين الناس.

خامساً: على المستوى الذاتي، ينبغي على الفرد أن يطور قيمة الاعتذار في شخصيته، ويقرأ عنها في الأدبيات المختلفة، ويجتهد في تدريب نفسه على الاعتذار عن الأخطاء التي يرتكبها، حتى وإن لم يكن مقتنعاً بشكل تام بما يقوم به. مع أهمية تدقيق الفرد بما يقوم به من تصرفات، خشية أن تكون هناك أخطاء تم ارتكابها بشكل غير متعمد.

قبل الختام.. نود الإشارة إلى أن من يدرك أنه أخطأ، ثم يصر على عدم الاعتراف بخطئه، هو يعتقد أنه في موقف قوي، ولا يدرك أن العكس هو الصحيح. يضاف إلى ذلك، أن هناك بعض الأخطاء، لا يكفي معها الاعتذار اللفظي، بل ينبغي أن يعقب ذلك رد الحقوق إلى أصحابها؛ في حال كانت الأخطاء المُرتكبة قد نتج عنها سلب حق من حقوق المتضررين بنتائجها.

ختاماً نقول.. الأقوياء يعتذرون، والضعفاء يبررون. لذلك ينبغي على الإنسان أن يقرر بوضوح مع أي فريق يريد أن يكون؟