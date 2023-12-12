دبي ضمن أفضل 10 مدن عالمياً

حلت إمارة دبي بالمركز الأول عربياً، وإقليمياً، والـ8 عالمياً على مؤشر قوة المدن العالمي لعام 2023، لتؤكد مكانها ضمن الـ10 الكبار، حسب مؤشر GPCI الصادر عن معهد الاستراتيجيات الحضرية التابع لمؤسسة «موري ميموريال» اليابانية.

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»: نشكر كل الفرق التي عملت وتعمل من أجل هذا الإنجاز، لكن رسالتي لفريق دبي، ومجتمعها واضحة، حبانا الله بوالدٍ وقائدٍ لا يرضى عن الريادة بديلاً، ويريد دبي دوماً في المقدمة، ومن هنا نطالب بمضاعفة الجهود فلا سقف لطموحاتنا، وبسواعد وفكر أهل دبي وفرق دبي وشركاء دبي قادرون أن نجعل دبي درة مدن العالم ونموذجاً لمدن المستقبل.

هنا نقف قليلاً. نقف لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الذي عاود تذكيرنا بأن الريادة والتقدم الذي حققته دبي في «مؤشر قوة المدن العالمي 2023»، يترجم الجهود المبذولة لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتكون دبي المدينة الأفضل للعيش والعمل على مستوى العالم، بمجهودفريق دبي، فريق حمدان الذي وجه لهم سموه الشكر وجدد ثقته بهم بقوله: «بسواعد وفكر أهل دبي وفرق دبي وشركاء دبي قادرون أن نجعل دبي درة مدن العالم ونموذجاً لمدن المستقبل».

لحظة، دعونا نبحث قليلاً ونعود لتاريخ الـ6 من سبتمبر الماضي، سنجد تدوينه نشرها الحساب الرسمي للمجلس التنفيذي لإمارة دبي عبر موقع التواصل الاجتماعي «X»، عبارة عن مقطع فيديو لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، قال سموه من خلاله: «أنا دائماً أؤمن بفريق العمل فريق دبي فريق قوي موظفو حكومة دبي أقوياء، حمدان بن محمد وياكم، محمد بن راشد ما يقبل بالمركز الأول بس يبا يشوف 10 مراكز أولى خلكم إيجابيين وأبشركم دبي ستتفوق على المدن كلها».

عندما يثق القائد بأن حلمه واقع، عندما يثق القائد بأن طموحاته ترسم وتنفذ، عندما يؤمن القائد بأن هناك فريقاً ينجزينتج لدينا، فريقاً يثق بنفسه، فريقاً لديه رغبه حقيقية بالإنجاز، فريقاً لا سقف لطموحاته، فريقاً متفرداً نعلنها للجميع، نعم نحن فريق دبي، فريق حمدان، سنواصل تمكين تفرد دبي كنموذج تنموي مستدام يضع الإنسان وتطوير قدراته والارتقاء بجودة حياته في مقدمة الأولويات، لنؤكد قدرة دبي على مواكبتها كل المراكز والقمم.

سنواصل العمل على ترسيخ مكانة دبي كمحرك رئيسي للاقتصاد العالمي، سنواصل التفوق على المدن العالمية، لتعزيز ريادتها ومكانتها العالمية كوجهة ثقافية ومركز رئيسي للإبداع والابتكار، بما يتماشى مع رؤية دبي الثقافية، الهادفة إلى ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً ثقافياً عالمياً، وحاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب. سنواصل الصدارة بمرونة أسلوب العمل، ونظافة المدينة.

سنواصل التميز في استضافة المعارض والمؤتمرات الدولية، واستقطاب الزوار والسياح، وارتفاع أعداد المسافرين عبر مطاراتها من وإلى جميع أنحاء العالم. سنواصل دعم إمكانيات ومقومات دبي الاقتصادية والثقافية والبيئية والإبداعية والرياضية.

سنواصل استقطاب الكفاءات حيث يقيم على أرضها أكثر من 200 جنسية من مختلف الأديان والثقافات يعيشون معاً في بيئة تسودها قيم المودة والتسامح. سنواصل مع سموه لتبقى دبي الأولى.