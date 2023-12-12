«يلا» ومتجر تطبيقات «هواوي» يطلقان مسابقة سيد اللودو

نظمت منصة ألعاب يلا لودو (لعبة الطاولة الأكثر إدراراً للإيرادات على مستوى العالم) وبالتعاون مع متجر تطبيقات هواوي مسابقة سيد اللودو، وهي بطولة ألعاب رائدة يتم تنظيمها للمرة الأولى في مركز (ڤي أو ڤي) للألعاب (VOV Gaming) في الرياض.

وقد شهدت هذه البطولة التي تم تنظيمها يوم الجمعة (1 ديسمبر) أجواء من الإثارة والحماس، فإلى جانب كونها استعراضاً للمهارات الفائقة التي يتمتع بها اللاعبون المشاركون، مثّلت هذه البطولة أيضاً علامة فارقة في مسيرة متجر تطبيقات هواوي، وتأتي كدليل آخر يؤكد أن يلا لودو هي منصة ترفيهية اجتماعية رائدة تهتم بلاعبيها في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفي تعاون استثنائي أضفى مزيداً من التميز على هذه الفعالية، عقد متجر تطبيقات هواوي شراكة مع مركز (ڤي أو ڤي) للألعاب وريد بُل موبايل. وقد أثرى هذا التحالف الاستراتيجي جاذبية البطولة وأسهم أيضاً في تضافر خبرات متنوعة لتحسين كافة جوانب تجربة الألعاب للمستخدمين.

وعلى مدار أسبوعين من المنافسة الافتراضية التي سبقت البطولة النهائية، وقع الاختيار على 32 فائزاً للقدوم إلى الرياض للتنافس في البطولة النهائية الحضورية، والتي تكللت بفوز ثلاثة لاعبين بالمراكز الثلاثة الأولى بعد منافسة حامية ترافقت بتفاعل حماسي من الجمهور.

وكان من أبرز أحداث البطولة لحظة الإعلان عن الفائز باللقب والكشف الجوائز القيّمة التي قدمها متجر تطبيقات هواوي للفائزين الثلاثة، حيث كانت الجائزة الأولى 100 ألف ريال سعودي، والجائزة الثانية 30,000 ريال سعودي، والجائزة الثالثة 20 ألف ريال سعودي.

وأعرب صيفي إسماعيل رئيس مجموعة يلا، عن سعادته بإقامة بطولة يلا لودو المشتركة للأبطال، حيث قال: «يسعدنا إقامة هذه البطولة الحماسية لمستخدمينا بالتعاون مع متجر تطبيقات هواوي، وتمثل هذه الفعالية دليلاً آخر يعكس التزامنا بتوفير تجارب تفاعلية وتعزيز حس الانتماء لمجتمع الألعاب من خلال مبادرات الألعاب المبتكرة».

كما أعرب مدير تطوير الأعمال في مركز ألعاب هواوي عن سعادته البالغة بالمشاركة الحماسية التي شهدتها البطولة، وأكد التزام العلامة التجارية بتعزيز ودعم بناء مجتمع ألعاب يمتاز بحيويته ونشاطه. وقال: «نحن سعداء للغاية في متجر تطبيقات هواوي بالمشاركة في تنظيم هذه الفعاليات الحماسية بالشراكة مع يلا لودو».

وأضاف: «نعمل في متجر تطبيقات هواوي بالتماشي مع الرؤية الاستراتيجية للمملكة العربية السعودية 2030، والتي تهدف إلى أن تصبح مركزاً عالمياً للألعاب، لذا سنواصل جهودنا في تقديم المزيد من الألعاب والفعاليات الرياضية الإلكترونية في السعودية لإثراء الحياة الرقمية هناك وللتأكيد على التزامنا بتقديم تجارب فريدة وتفاعلية من خلال متجر تطبيقات هواوي».

مع التطور المستمر لقطاع الألعاب، يلتزم متجر تطبيقات هواوي بالابتكار لضمان بقائه وجهة موثوقة ومثيرة للاعبين، حيث يمكن للأشخاص استكشاف الألعاب والمنافسة والتواصل بطرق تفوق حدود تجارب الألعاب التقليدية.

وتتميز «يلا لودو» بكونها منصة حيوية وديناميكية للعبة لودو الكلاسيكية، تتمحور حول مجتمعها وتولي اهتماماً كبيراً بلاعبيها. كما برهنت بطولة لودو على التزام المنصة الراسخ بتعزيز الروح التنافسية وجهودها المستمرة لإسعاد وإرضاء اللاعبين.