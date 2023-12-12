إبيك غيمز مطورة لعبة فورت نايت تفوز على غوغل في قضية احتكار

وجدت هيئة المحلفين أن غوغل حولت متجر التطبيقات غوغل بلاي إلى احتكار غير قانوني، وذلك بعد ثلاث سنوات من رفع "إبيك غيمز"

Epic Games، الشركة المصنعة للعبة فورت نايت، دعوى قضائية ضد شركتي آبل وغوغل بدعوى تشغيل احتكارات متجر التطبيقات غير القانونية.

وانتصرت شركة Epic Games الأمريكية، في معركتها القضائية ضد غوغل، حيث اتهمت Epic في دعواها القضائية غوغل باتخاذ إجراءات لسحق المنافسين وفرض رسوم عالية بشكل غير مبرر تصل إلى 30% على مطوري التطبيقات.

ويمثل الحكم هزيمة لشركة غوغل، التي تدير إلى جانب «أبل» أحد أكبر متاجر التطبيقات في العالم.

ويمكن لهذا الحكم إذا استمر وتم تطبيقه أن يقلب متجر التطبيقات بأكمله، فمن المحتمل أن يمنح المطورين مزيداً من التأثير في كيفية توزيع تطبيقاتهم وكيفية الاستفادة منها.

واعتبرت Epic Games في بيان أن هذا الحكم يثبت أن ممارسات متجر تطبيقات غوغل غير قانونية وأنها تسيء استخدام احتكارها لانتزاع رسوم باهظة وخنق المنافسة والحد من الابتكار.

ونفت غوغل ارتكاب أي مخالفات، بحجة أنها تتنافس «بشدة على السعر والجودة والأمان» ضد متجر تطبيقات أبل.

وأوضح محامي غوغل، جوناثان كرافيس، للمحلفين أن غوغل لا تريد أن تفقد 60 مليون مستخدم أندرويد لصالح أبل كل عام، كما أن الشركة خفضت هيكل رسومها للتنافس مع أبل و«هذا ليس سلوك محتكِر».

واستغرقت هيئة المحلفين في سان فرانسيسكو بضع ساعات فقط لاتخاذ قرار ضد غوغل، إذ وجدت أن الشركة قد شرعت في العديد من الاستراتيجيات غير القانونية للحفاظ على احتكارها لمتجر التطبيقات على هواتف أندرويد.

وتعود القضية إلى القاضي ليقرر كيفية معالجة الضرر الذي وجدته هيئة المحلفين، والذي قد يجبر نظام التشغيل أندرويد على فتح متاجر التطبيقات المنافسة.

وأشارت غوغل إلى أنها ستستأنف القرار، وأن القضية قد تستمر لأشهر أو سنوات، حسب فرانس برس.

وفي السياق ذاته كانت شركة Epic Games قد طلبت، في طلب رسمي خلال سبتمبر الماضي، من المحكمة العليا مراجعة الحكم الذي أصدره قاضٍ بولاية كاليفورنيا عام 2021 والذي خلص إلى أن سياسات متجر التطبيقات التابع لشركة أبل لا تنتهك قوانين مكافحة الاحتكار الفيدرالية.

وزعمت Epic Games من دون جدوى أن شركة أبل كانت تمارس الاحتكار بشكل غير قانوني عبر حظر أسواق الألعاب والتطبيقات الخارجية من أجهزتها، ومن خلال السماح بوجود متجر التطبيقات الخاص بها فقط على أجهزتها، تمكنت أبل من فرض عمولة على المطورين نظير التطبيقات والألعاب المباعة.

انطلقت المعركة القانونية بين الشركتين منذ سنوات، وبدأت بعد أن عاقبت أبل، ضمن شركات تكنولوجية أخرى، شركة Epic Games لمنحها خصماً للاعبي Fortnite الذين استخدموا نظام المدفوعات الخاص بها بدلاً من متجر تطبيقات أبل.

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