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«بلاك مارلن» مشروع مشترك بين الخليج للملاحة و«سكوربيو» في دبي

12/12/2023 9:35:10 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت شركة الخليج للملاحة القابضة أنها أنشأت مشروعاً مشتركاً جديداً مع شركة «سكوربيو»، حيث سيتم تسمية المشروع المشترك «بلاك مارلن» لإدارة وتشغيل السفن، ومقرها في دبي، الإمارات العربية المتحدة، والتي ستقدم حلول إدارة السفن للعملاء الإقليميين.

ستستفيد هذه الشراكة الاستراتيجية من قدرات وخبرات الخليج للملاحة وسكوربيو. حيث ستجمع بلاك مارلن بين الأساليب التي أثبتت جدواها في إدارة السفن والأدوات الأفضل في فئتها في تحليلات البيانات والاستدامة والامتثال التنظيمي من أجل تحقيق عوائد تجارية متفوقة لأصحاب السفن.

سيتم إطلاق المشروع بثماني سفن، أربع من كل شريك. ومن خلال تبادل الخبرات، ستقدم بلاك مارلن مجموعة من الخدمات لتلبية الاحتياجات الفردية للمالكين عبر قطاعات الشحن المختلفة ونماذج التشغيل المتعددة.

وقال أحمد الكيلاني، الرئيس التنفيذي لشركة الخليج للملاحة، بالاتفاقية: «سيؤدي هذا التعاون مع شركة سكوربيو إلى دمج الموارد المتفوقة والقوة التقنية للجانبين، وتعزيز الإدارة الفنية ونظام مراقبة الجودة الذكي لعمليات السفن، وتحسين فائدة وكفاءة إدارة عمليات السفن، وسد الفجوة في الخدمات المحلية البحرية الشاملة، وتقديم خدمات أعلى جودة وأكثر كفاءة لعملائنا».

من جهته، قال أوغو رومانو، العضو المنتدب لشركة سكوربيو الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «يتوافق هذا المشروع تماماً مع الأهداف والرؤية المستقبلية لشركة سكوربيو. لم يكن المشهد البحري للإدارة الفنية معقداً إلى هذا الحد أكثر من أي وقت مضى، نظراً للحاجة إلى كفاءة الطاقة، والتوقعات الديناميكية للمنظمين والعملاء، وضرورة تجميع الفريق المناسب من المهنيين المتحمسين، سواء على متن السفينة أو على الميناء، الذين يمكنهم تحقيق النتائج. نحن نؤمن أنه بفضل فريق الإدارة الممتاز لشركة الخليج للملاحة، وممارساتهم التجارية الذكية والمعايير الأخلاقية المشرفة، فإنهم يمثلون شريكاً مثالياً لنا. نحن متحمسون جداً للمضي قدماً في هذه الرحلة مع الخليج للملاحة».

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