18412.. ارتفاع أعداد ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة

18412.. ارتفاع أعداد ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة
التاريخ
12/12/2023 9:35:10 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
ارتفعت حصيلة قتلى القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 18412 شخصاً، منذ بدء الحرب وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الثلاثاء.
وقالت الوزارة في بيان مقتضب " 18412 شهيداً وأكثر من 50 ألف جريح منذ بداية العدوان على القطاع".
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