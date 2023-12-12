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18412.. ارتفاع أعداد ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة

12/12/2023 9:35:10 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

ارتفعت حصيلة قتلى القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 18412 شخصاً، منذ بدء الحرب وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الثلاثاء.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب " 18412 شهيداً وأكثر من 50 ألف جريح منذ بداية العدوان على القطاع".

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