18412.. ارتفاع أعداد ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة

ارتفعت حصيلة قتلى القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 18412 شخصاً، منذ بدء الحرب وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الثلاثاء.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب " 18412 شهيداً وأكثر من 50 ألف جريح منذ بداية العدوان على القطاع".





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