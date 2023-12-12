طقس الإمارات غداً.. صحو نهاراً ورطب ليلاً

(MENAFN
- Al-Bayan)
توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، ورطباً ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الداخلية والساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة أحياناً صباح الخميس.
و أوضح المركز - في بيانه اليومي - أن حركة الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.
و يكون لموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط ، ويحدث المد الأول عند الساعة 12:23 والمد الثاني عند الساعة 02:45 و الجزر الأول عند الساعة20:01 والجزر الثاني عند الساعة 06:40.
و في بحر عمان يكون الموج خفيفاً و يحدث المد الأول عند الساعة 08:47 والمد الثاني عند الساعة 22:49 والجزر الأول عند الساعة 15:38 والجزر الثاني عند الساعة 04:34.
و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:
المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى
أبوظبي 28 16 70 30
دبي 27 18 75 30
الشارقة 27 15 85 30
عجمان 28 18 80 30
أم القيوين 27 15 85 25
رأس الخيمة 28 13 90 30
الفجيرة 26 19 60 30
العـين 27 15 80 25
ليوا 28 12 90 25
الرويس 27 13 90 40
السلع 28 14 80 20
دلـمـا 26 19 85 50
طنب الكبرى 27 20 80 45
طنب الصغرى 27 20 80 45
أبو موسى 27 20 80 45
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