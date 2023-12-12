طقس الإمارات غداً.. صحو نهاراً ورطب ليلاً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، ورطباً ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الداخلية والساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة أحياناً صباح الخميس.

و أوضح المركز - في بيانه اليومي - أن حركة الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

و يكون لموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط ، ويحدث المد الأول عند الساعة 12:23 والمد الثاني عند الساعة 02:45 و الجزر الأول عند الساعة20:01 والجزر الثاني عند الساعة 06:40.

و في بحر عمان يكون الموج خفيفاً و يحدث المد الأول عند الساعة 08:47 والمد الثاني عند الساعة 22:49 والجزر الأول عند الساعة 15:38 والجزر الثاني عند الساعة 04:34.

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 28 16 70 30

دبي 27 18 75 30

الشارقة 27 15 85 30

عجمان 28 18 80 30

أم القيوين 27 15 85 25

رأس الخيمة 28 13 90 30

الفجيرة 26 19 60 30

العـين 27 15 80 25

ليوا 28 12 90 25

الرويس 27 13 90 40

السلع 28 14 80 20

دلـمـا 26 19 85 50

طنب الكبرى 27 20 80 45

طنب الصغرى 27 20 80 45

أبو موسى 27 20 80 45

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