رئيس الاتحاد الآسيوي: السعودية قادرة على تنظيم كأس العالم للأندية بأعلى مقاييس الجودة

وصل الشيخ سلمان بن ابراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم الثلاثاء الى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية لحضور فعاليات كأس العالم للأندية التي تستضيفها المملكة خلال الفترة من 12 الى 22

ديسمبر الجاري.

وأعرب آل خليفة في تصريح اعلامي عن ثقته بقدرة المملكة العربية السعودية على تهيئة الظروف المثالية لإنجاح منافسات كأس العالم للأندية وإخراجها بصورة متميزة تليق بالسمعة العطرة التي تتمع بها المملكة على ساحة كرة القدم الدولية.

وأضاف " إن إقامة بطولة كأس العالم للأندية في السعودية للمرة الأولى ،تجسد مكانة المملكة على الخارطة العالمية وقدرتها على تهيئة أسباب التميز والنجاح لمختلف التظاهرات الرياضية، وذلك على ضوء استضافتها الناجحة للعديد من البطولات العالمية والقارية على امتداد السنوات الماضية، الأمر الذي يبشر بمشاهدة بطولة

وفق أعلى مقاييس الجودة التنظيمية.



وأكد آل خليفة أهمية المشاركة الآسيوية في البطولة، معرباً عن ثقته بقدرة فريقي الإتحاد السعودي وأوراوا ريد دايموندز الياباني على تمثيل كرة القدم الآسيوية بصورة طيبة في منافسات كأس العالم للأندية، مبيناً أن الفريقين يمتلكان الإرادة والطموح اللذين يؤهلهما لتقديم مستويات فنية جيدة وتحقيق نتائج إيجابية في المحفل العالمي.

وأضاف رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: فريق الاتحاد السعودي يتمتع برصيد متراكم من الخبرات ومجموعة متناغمة من اللاعبين أصحاب الكفاءة العالية، وهو يتسلح بسلاح الأرض والجمهور الذي نأمل أن يشكل دافعاً قوياً له من أجل الخروج بصورة طيبة في البطولة، كما أن فريق أوراوا الياباني يتمتع بجاهزية فنية طيبة، ونأمل أن يترجم ذلك في تحقيق نتائج طيبة تليق بمكانته كحامل للقب بطل لدوري أبطال آسيا.





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