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إعلام إسرائيلي: السفينة التي قصفها الحوثيون كانت متجهة لأسدود

12/12/2023 9:22:26 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN-قالت هيئة البث الإسرائيلية إن السفينة النرويجية التي استهدفها الحوثيون في باب المندب كان من المفترض أن تدخل ميناء أسدود في 4 يناير/كانون الثاني المقبل.

وكان المتحدث العسكري باسم حركة أنصار الله (الحوثيين) أكد استهداف سفينة نرويجية كانت متجهة إلى إسرائيل بصاروخ بحري.

وقال إن القوات البحرية نفذت العملية العسكرية ضد سفينة "ستراندا" النرويجية، بعد رفض طاقمها الاستجابة للتحذيرات.

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