تذكار من أبو عبيدة للأسير الأردني المحرر العجلوني

(MENAFN
- Amman Net) نشر الأسير الأردني المحرر من سجون الاحتلال الإسرائيلي سلطان العجلوني صورا عبر حسابه على منصة اكس، لتذكار أهداه إياه الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة.
وكان التذكار، وفق المنشور الذي رصده موقع خبرني عبارة عصبة لكتائب القسام، يعود لتاريخ 12 آب من عام 2009، استلمه العجلوني من أبو عبيدة في غزة.
شاهد المقابلة مع الأسير المحرر سلطان العجلوني عبر راديو البلد
وقال العجلوني في تغريدته تاليا : " ينشغل #الذباب_الالكتروني هذه الأيام ومعه اسياده الصهاينة بتحديد هوية #ابو_عبيدة ويسوقون التكهنات والتخرصات... لقد قابلت الحبيب ابو عبيدة ورافقته في جولة على مواقع الرباط وأهداني عصبة رأسه هذه بتوقيعه وأقول لهم خبتم وخاب مسعاكم ولم تقتربوا حتى من مبتغاكم "
وتاليا الصور عبر موقعنا :
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