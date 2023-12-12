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تذكار من أبو عبيدة للأسير الأردني المحرر العجلوني

12/12/2023 9:22:21 AM
(MENAFN- Amman Net) نشر الأسير الأردني المحرر من سجون الاحتلال الإسرائيلي سلطان العجلوني صورا عبر حسابه على منصة اكس، لتذكار أهداه إياه الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة.

وكان التذكار، وفق المنشور الذي رصده موقع خبرني عبارة عصبة لكتائب القسام، يعود لتاريخ 12 آب من عام 2009، استلمه العجلوني من أبو عبيدة في غزة.

شاهد المقابلة مع الأسير المحرر سلطان العجلوني عبر راديو البلد

وقال العجلوني في تغريدته تاليا : " ينشغل #الذباب_الالكتروني هذه الأيام ومعه اسياده الصهاينة بتحديد هوية #ابو_عبيدة ويسوقون التكهنات والتخرصات... لقد قابلت الحبيب ابو عبيدة ورافقته في جولة على مواقع الرباط وأهداني عصبة رأسه هذه بتوقيعه وأقول لهم خبتم وخاب مسعاكم ولم تقتربوا حتى من مبتغاكم "

وتاليا الصور عبر موقعنا :

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