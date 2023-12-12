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الدنمارك تختار مقر إقامتها في يورو 2024

12/12/2023 9:21:59 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اختار منتخب الدنمارك، إقامة معسكره في بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم“يورو 2024′′، في منطقة الغابة السوداء، حسبما أعلن الاتحاد المحلي اليوم الثلاثاء.
ويشارك منتخب الدنمارك، الفائز بأمم أوروبا عام 1992، في المسابقة القارية، التي تقام بالملاعب الألمانية، صيف العام المقبل.
وأعلن الاتحاد الدنماركي لكرة القدم أن المدرب كاسبر هيولماند، ولاعبيه سيقيمون ويتدربون في بلدة فرويدنشتات، الواقعة بجنوب غرب ألمانيا.
وتلعب الدنمارك، التي بلغت نصف النهائي في النسخة الماضية لكأس الأمم الأوروبية، التي جرت عام 2021، مبارياتها في مرحلة المجموعات بالبطولة ضد سلوفينيا يوم 16 حزيران/يونيو القادم بمدينة شتوتجارت، وكذلك ضد إنجلترا بعدها ب4 أيام في فرانكفورت، ثم أمام صربيا يوم 25 من ذات الشهر في ميونخ.
وقال كريستيان نوركير، مدير منتخب الدنمارك“لقد وجدنا مكانا يمكننا أن نرى أنفسنا فيه حقا، وبينما نحن متأكدون تماما من أنه يمكننا الحصول على إقامة رائعة لعدة أيام كما نأمل هناك، فإن كل خياراتنا تدور حول تحسين فرصنا للمضي قدما لأبعد نقطة في البطولة الأوروبية”.
من جانبه، قال يوليان أوزوالد، عمدة فرويدنشتات“نحن فخورون وسعداء بقدرتنا على استضافة هذا المنتخب المحبوب مع مثل هؤلاء المشجعين المتحمسين في بلدتنا. بالنسبة لي، الدنمارك هي المكان المثالي لفرويدنشتات”.

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