نتفلكس تعزز سرعة بثها بترقية مجانية للمشتركين فيها

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - من المقرر أن يحصل الملايين من المشتركين في نتفليكس على ترقية مجانية، بتعزيز كبير سرعة التدفق لديهم.وحولت نتفليكس المستخدمين إلى تقنية HDR المحسن ديناميكياً التي تجعل بثها أكثر سلاسة. وقال خبراء التكنولوجيا من نتفليكس: "شوهدت تحسينات في جميع فئات الأجهزة بدءاً من أجهزة التلفزيون إلى الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية".



وتعتبر 4K أعلى دقة متوفرة على نتفليكس حالياً. ويمكن أن تكون الدقة العالية إما عالية الوضوح 1080 بكسل، أو 720بكسل. وفي معظم أجهزة التلفزيون، ستعرض نتفليكس دائماً ملصق الدقة، وإذا كان الوضوح العالي خياراً، ستعرض أيضاً ملصقاً لنظام الوضوح العالي الذي سيستخدمه البرنامج للتشغيل على التلفزيون.



وفي بعض أجهزة التلفزيون والأجهزة الأخرى، سترى علامة جودة فيديو واحدة فقط حتى إذا تم تطبيق أكثر من علامة واحدة، وإذا كان النطاق الديناميكي العالي مدعوماً بالعنوان والجهاز، فسيتم عرض ذلك النطاق.



أما المشتركون في بريميوم ويحاولون المشاهدة على تلفزيون باستخدام عصا البث وجهاز استقبال الصوت، فيجب أن تدعم الأجهزة الثلاثة

دقة 4K للمشاهدة بهذه الدقة .

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